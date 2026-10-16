مصرع طالب بالثانوي الزراعي صعقًا بالكهرباء داخل منزله في قنا

لقى طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي مصرعه، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط، شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالب نتيجة تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع إبراهيم ممدوح فتحى 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي، إثر إصابته بصعق كهربائي داخل منزله.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل جثمان الطالب إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، لوضعها تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



