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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قنا تعزز حضورها في تصنيف QS للجامعات العربية 2027

بيان جامعة قنا
بيان جامعة قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عن نتائج مشاركة الجامعة في تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2027، حيث جاءت ضمن الفئة 191–200 عربيًا، واحتلت المركز 54 على مستوى إقليم شمال أفريقيا، في تصنيف شهد اتساعًا في نطاق المشاركة وزيادة المنافسة بين الجامعات العربية والإقليمية.

وارتفع عدد الجامعات المدرجة في التصنيف من 297 إلى 325 جامعة، كما زاد عدد جامعات شمال أفريقيا من 122 إلى 133 جامعة، والجامعات المصرية من 42 إلى 44 جامعة، بما يعكس اتساع قاعدة المنافسة وأهمية مواصلة تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي.

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن نتائج التصنيف تمثل فرصة لتقييم الأداء وتحديد مجالات التطوير، مؤكدًا أهمية تعزيز السمعة الأكاديمية، ورفع جودة البحث العلمي، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يدعم القدرة التنافسية للجامعة عربيًا ودوليًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أهمية الاستفادة من مؤشرات التصنيف في توجيه الأولويات البحثية والأكاديمية، ودعم الباحثين، وتحسين جودة النشر العلمي، وتشجيع الأبحاث المشتركة مع المؤسسات الدولية، وتطوير البرامج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.

مؤشرات بارزة لجامعة قنا

وأظهرت بيانات QS لعام 2027 مؤشرات بارزة للجامعة على النحو التالي:
    1- شبكة البحوث الدولية بمجموع 66.9 نقطة، وفي المركز 91
    2- الاستشهادات لكل ورقة بحثية بمجموع 62 نقطة، وفي المركز 73
    3- التأثير على الويب بمجموع  28.4 نقطة، وفي المركز 112
    4- الأوراق البحثية لكل عضو هيئة تدريس  بمجموع  13.7 نقطة، وفي المركز 135

 

ووجه عكاوي، الشكر لجميع منسوبي جامعة قنا، وفريق التصنيف الدولي والاستدامة، تقديرًا لجهودهم في دعم مسيرة التطوير المؤسسي والارتقاء بالأداء الأكاديمي والبحثي، مؤكدًا أن نتائج التصنيف تمثل حافزًا لمواصلة العمل والتحسين المستمر، والسعي إلى تحقيق مزيد من التقدم وتعزيز مكانة جامعة قنا على المستويين العربي والدولي وتحقيقاً لرؤية الجامعة بوصفها «إحدى جامعات الجيل الرابع الرائدة وشريك أساسي في التنمية المستدامة في مصر».

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