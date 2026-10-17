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قنا: ضبط محطتي وقود بقوص لتصرفهما في 30 طنًا من السولار بالسوق السوداء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا: ضبط محطتي وقود بقوص لتصرفهما في 30 طنًا من السولار بالسوق السوداء

تموين قنا
تموين قنا
أ ش أ

وجه محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، بتكثيف الحملات الرقابية الميدانية على محطات الوقود بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لإحكام السيطرة على حركة تداول السلع المدعمة، والتصدي بكل حزم لكافة صور التلاعب والاتجار بالدعم في السوق السوداء.

وفي هذا السياق، شنت مديرية التموين بإشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين، حملة تفتيشية موسعة على محطات الوقود بمركز قوص، حيث تم إجراء الجرد على الكميات الواردة والمنصرفة بالسجلات الرسمية لعدد من محطات الوقود، والتي كشفت عن وجود تلاعب بكميات السولار.

وأوضح وكيل وزارة التموين- وفق بيان اليوم /الجمعة/ - أن أعمال الفحص أسفرت عن ضبط محطتي وقود لقيامهما بالتصرف غير المشروع في كمية إجمالية بلغت 30 طنًا من السولار المدعم، وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف : أنه على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات أو محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة.

محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي الحملات الرقابية

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