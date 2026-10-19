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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يعلن استئناف العمل بمدرسة كلاحين أبنود للتعليم الأساسى

مدرسة كلاحين أبنود
مدرسة كلاحين أبنود
يوسف رجب

أعلن اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استئناف العمل بمشروع مدرسة كلاحين أبنود للتعليم الأساسي، استجابةً لمطالب أهالي القرية، في إطار جهود المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية بمختلف المراكز والقرى، بما يسهم في تخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.

وأكد محافظ قنا، بأن فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة، بإشراف المهندس أحمد النوبي، يواصل تكثيف الأعمال لاستكمال المشروع، مع التركيز على الانتهاء من الأجزاء المتبقية من سور المدرسة، واستكمال أعمال تأسيس المرافق وتنفيذ أعمال السباكة، إلى جانب تركيب الأبواب والنوافذ.

وأوضح الببلاوي، بأن المحافظة تتابع سير العمل بالمشروع، مع الحرص على تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال المتبقية في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لدخول المدرسة الخدمة التعليمية، بما يضمن الاستفادة من المنشأة الجديدة في دعم المنظومة التعليمية بالقرية.

تخفيف الضغط على المدارس

وأشار محافظ قنا، إلى أن استكمال المدرسة يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الضغط على المدارس القائمة، والحد من تكدس الطلاب داخل الفصول، فضلًا عن تيسير حصول أبناء القرية على الخدمات التعليمية بالقرب من محل إقامتهم، بما يوفر الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور.

ويأتي استئناف العمل بالمشروع في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس وتطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لمستهدفات تحسين جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية ملائمة لأبناء محافظة قنا.
 



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