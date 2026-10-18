جامعة قنا تعلن المؤشرات الكمية لإنجازاتها خلال الثلاث سنوات الماضية

أصدرت جامعة قنا، المؤشرات الكمية لانجازات التي تم تحقيقها بالجامعة خلال ثلاث سنوات سابقة "أغسطس ٢٠٢٣ - يوليو ٢٠٢٦"، حيث أكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، أن انجاز الجامعة كان متوازنًا في جميع المجالات المؤسسية والتحول الرقمي والبيئة التعليمة والتعليم والبحث العلمي والالتزام البيئي والمشاركة المجتمعية وتنمية الموارد البشرية والخدمات الصحية، حيث حققت الجامعة نسبة "100%"من أهدافها الاستراتيجية وقامت بإعداد 86 دليل تنظيمي، واستحدثت 28 جائزة للتميز، وعززت مواردها الذاتية، وأنفقت على التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية للمواطنين ما يقرب من 7 مليارات جنيه.



وعززت جامعة قنا، بنيتها التحتية من خلال تنفيذ من 121 مشروعا هندسيا تضمنت رصف طرق بطول 5511 مترا وتطوير مساحات باجمالي 115000 متر مربع وبناء أسور بطول 4600 متر وتشييد 20 موقف سيارات بسعة 300 سيارة ومد خطوط كهرباء بطول 1500 متر ومياه بطول 1300 متر وخطوط صرف صحي بطول 1100 متر وغاز طبيعي بطول 5300 متر وتركيب 34 مصعد جديد وانشاء ممشى مظلل لطلاب بطول 1500 متر وتطوير مقر 25 إدارة ووحدة جامعية متنوعة، وجهزت 274 وحدة لجلوس الطلاب بطاقة استيعابية 3412 مقعدا.



كما طورت الجامعة 57 تطبيقا الكترونيا بأفكار أبنائها وأضافت وطورت 8630 نقطة انترنت وشبكة واي فاي يستفيد منها 67000 من منسوبي الجامعة و8420 حاسب آلي وبناء قدرات 9959 على تقنية المعلومات ومنحت 8639 شهادة تحول رقمي، وعززت أمن الحرم الجامعي من خلال المراقبة بـ 1698 كاميرا مراقبة إحترافية.



خدمات صحية معززة بالتحول الرقمي



كما قدمت الجامعة خدمات صحية معززة بالتحول الرقمي لـ 4454861 مواطن شاملة 92193 عملية جراحية، 213939 فحص بالأشعة، 2852425 تحليل طبي، 1574 حالة قسطرة، 3342 حالة منظار، 13820 حالة علاج اشعاعي وكيماوي، 11714 جلسة غسيل كلوي، 8016 حالة عناية مركزة، 476879 حالة استقبال، 3949 حالة حضانة وعناية أطفال، 36000 جلسة علاج طبيعي، 150000 حالة علاج وجراحة فم وأسنان.

كما أعدت جامعة قنا 37196 خريجا من 108 تخصصات أكاديمية، وشارك 4364 طالبا في الفعاليات الوطنية، وعدد 48649 طالبا في الأنشطة الطلابية، ورعت 673 طالبا ذوي احتياجات خاصة، ودعمت 1193 طالبا من غير القادرين مالياً، واستضافت 13678 طالبا بالمدينة الجامعية.



تصنيفات عالمية مرموقة



كما أنتجت الجامعة 22945 بحثا علميا منشورا وأعدت 10754 خريجا من دبلومات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، وابتعثت 138 باحثًا للخارج في 54 دولة، وأعارت 244 أستاذ جامعي، وظهرت 48 مرة في التصنيفات العالمية المرموقة وذات الأولوية الوطنية، ووفرت 5272 جهازا علميا باهظ الثمن للباحثين، وقدمت 20000 استشارة علمية للمجتمع، أضافت 271890 كتابا علميا للمكتبات الجامعية و 1500 عنصر الى المتاحف الجامعية.



كما ركزت الجامعة على تطوير رأس المال البشري اتساقاً مع التوجيهات الرئاسية لبناء الإنسان، حيث قدمت 373 دورة تدريبية في 62 موضوعا تدريبيا لـ 9070 متدربا، ما التزمت الجامعة بالمعايير البيئية وأضافت 38 مركبة كهربائية وغرست 8060 شجرة، 3000 شجرة مثمرة، وزرعت 50 فدانا داخل الحرم الجامعي.

واعتنت الجامعة برسالتها في خدمة المجتمع حيث شاركت في 9 مبادرات رئاسية واستفاد من خدماتها 333221 مواطن، ومحت أمية 16200 مواطن، ونفذت 281 قافلة مجتمعية، وأضافت عدد من المراكز والوحدات التي تهتم بالمرأة والطفل حتى وصل عددها 48 مركز ووحدة، وقامت بتدريب 428 من أفراد المجتمع الخارجي.

