جامعة قنا تستعد لإطلاق الأولمبياد الثاني للمدن الجامعية والبطولة العربية الـ21

ناقش نائب رئيس جامعة قنا لشئون التعليم والطلاب الدكتور أشرف موسى، الاستعدادات لتنظيم الأولمبياد الثاني للمدن الجامعية، إلى جانب التجهيزات الخاصة بالبطولة العربية الحادية والعشرين.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور محمود لبيب عميد كلية علوم الرياضة، ومحمد وليد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريب بكليتي التربية النوعية وعلوم الرياضة، إلى جانب مسؤولي رعاية الطلاب بمختلف كليات الجامعة.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بالأولمبياد الثاني للمدن الجامعية، الذي تنظمه جامعة قنا لطلاب المدن الجامعية، ويتضمن مجموعة متنوعة من الألعاب والمنافسات الرياضية، بما يسهم في تعزيز النشاط الرياضي بين الطلاب، وتنمية روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

كما ناقش الدكتور أشرف موسى الاستعدادات التنظيمية والفنية للبطولة العربية الحادية والعشرين، المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر 2026، حيث تم توجيه الدعوات ومخاطبة الجامعات المصرية والعربية للمشاركة في البطولة، بما يعزز أواصر التعاون والتواصل بين الجامعات، ويدعم دور الرياضة الجامعية في بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم.

وأكد الاجتماع أهمية التنسيق بين الكليات والإدارات المعنية، وتكامل الجهود لضمان حسن الإعداد والتنظيم، والخروج بالفعاليات الرياضية بصورة تليق بمكانة جامعة قنا ودورها في دعم الأنشطة الطلابية والارتقاء بالرياضة الجامعية.