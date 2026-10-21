مجمع إعلام قنا يناقش دور المشروعات القومية فى تعزيز الانتماء لدى الشباب

نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة حول "دور المشروعات القومية فى تعزيز الانتماء لدى الشباب"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، "وعى يحمى وإعلام يبنى" برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، بهدف بناء الوعي وتصحيح المفاهيم لدى الشباب وتعزيز قدرتهم على التفكير البناء، ودعم دورهم في تحقيق التنمية والاستقرار المجتمعي.





أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، واستهدفت طلاب وطالبات المرحلة الجامعية، حاضر فيها الاستاذ الدكتور أحمد شورة، أستاذ التخطيط وعميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا سابقا، وبحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأدار فعالياتها عصام السيد بهلول، أخصائي إعلام بالمجمع.





وأشار يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للاستعلامات في تنمية الفكر المجتمعي، وبناء قدرات المواطنين، وتعزيز الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال تنفيذ البرامج والندوات التوعوية التي تستهدف نشر المعرفة الصحيحة، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية، وتنمية مهارات التفكير الواعي القائم على الحقائق والمعلومات الموثوقة.

وأضاف مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن هذه الجهود تستهدف تمكين الشباب من فهم القضايا المجتمعية والوطنية بصورة أكثر وعيًا وإدراكًا، وتعزيز قدرتهم على التمييز بين الحقائق والشائعات، والتعامل الواعي مع ما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تكوين فكر مستنير قادر على مواجهة التحديات والمشاركة الإيجابية فى بناء المجتمع.



وأوضح الدكتور أحمد شورة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا سابقًا، بأن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية للأمم وركيزة نهضتها ومستقبلها، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في طاقاتهم وقدراتهم، وتوجيهها نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لمصر، بأن الانتماء الوطني ليس مجرد شعار يُردَّد أو كلمات تُكتب في السطور، بل هو شعور عميق بالمسؤولية، وارتباط وجداني بتراب الوطن، وترجمة حقيقية لحب مصر من خلال العمل الجاد والعطاء المستمر والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا سابقًا، بأن المتأمل في واقع مصر خلال السنوات الأخيرة يلمس بوضوح حجم الإنجازات الكبرى التي تحققت على أرض الواقع، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، بدءًا من العاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بمشروعات التنمية المستدامة في صعيد مصر، وصولًا إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

مواجهة الأفكار الهدامة

وأشار شورة، إلى أن الشباب الواعي والمدرك لحجم الإنجازات التي تشهدها البلاد يكون أكثر قدرة على مواجهة الأفكار الهدامة والشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة استقرار الوطن والنيل من تماسكه، مؤكدًا بأن مشاهدة المشروعات القومية على أرض الواقع، والوقوف على ما تحققه من نتائج ملموسة في حياة المواطنين، يمثلان ردًا عمليًا على محاولات التشكيك، ويعززان الثقة في قدرة الدولة على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

وشدد عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا سابقًا، على أن الحفاظ على مكتسبات الوطن واستكمال مسيرة التنمية يتطلبان ترسيخ قيم العمل الجاد، والبناء، والأمانة، والانتماء الوطني الحقيقي لدى الشباب، على أن تنعكس هذه القيم في تفوقهم وتميزهم في مختلف المجالات، وحرصهم على الإسهام الفاعل في نهضة مصر ورفعتها، لافتاً إلى أن الشباب الواعي والمخلص لوطنه يمثل حصنًا منيعًا في مواجهة التحديات، وقوة دافعة نحو مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا لمصر.