مجمع إعلام قنا يناقش آليات بناء صحة الأسرة كاستثمار للمستقبل

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان "بناء صحة الأسرة..استثمار للمستقبل"، في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلي لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضية السكانية والتوعية بمخاطر الحصبة والحصبة الألمانية والتأكيد علي أهمية التطعيمات الوقائية، تحت شعار "أسرة مستقرة..مستقبل مزدهر"، تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبمتابعة اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الاعلام الداخلي، استهدفت رفع مستوى الوعي الصحي لدى الشباب، وتعريفهم بأهمية الوقاية من الأمراض، وتبني أنماط الحياة الصحية، بما يسهم في بناء أسرة مستقرة قادرة علي بناء المجتمع.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، حاضر بها الدكتورة تغريد محمد يسن، عضو بإدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية، والدكتورة دعاء أبو الحمد، عضو بإدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية، وبحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأدارها سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بمجمع إعلام قنا.

وأكدت الدكتورة تغريد محمد يسن، عضو بإدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية، أهمية رفع الوعي الصحي لدى الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء المستقبل وزيادة التنمية، وأن هذه الفئة تمثل مرحلة عمرية مهمة لتكوين العادات الصحية السليمة التي تساعدهم علي زيادة تحصيلهم الدراسي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ودعم جهود التنمية المستدامة بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، فضلًا عن دور الشباب في نقل المعرفة الصحية إلى محيطهم الأسري والمجتمعي.



وتناولت يسن، أعراض مرض الحصبة و الحصبة الألمانية وأعراضهما و أهمية التطعيم ضدها باعتباره أحد الوسائل الأساسية للوقاية من المرض والحد من مضاعفاته، موضحةً أن الحصبة الألمانية هي عدوى فيروسية قد تكون أعراضها بسيطة لدى بعض المصابين، إلا أن خطورتها تزداد عند إصابة المرأة أثناء الحمل، خاصة في الشهور الأولى، إذ قد تؤدي إلى الإجهاض أو وفاة الجنين، أو الإصابة بمتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية التي قد تتسبب في عيوب خلقية خطيرة، من بينها فقدان السمع، ومشكلات الإبصار، وعيوب القلب، مشيرة إلي الحملة القومية التي سوف يتم انطلاقها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي لمدة ثلاث أسابيع كجرعة تنشيطه للحد من انتشار المرض.



الفئات المستهدفة

وتابعت عضو إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية، بأن الفئات المستهدفة بالتطعيم الأطفال من عمر ٩ أشهر وحتى ١٠ أعوام للمصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، ويتم التطعيم بشكل مجاني بالكامل، موضحة أماكن الحصول علي التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة المنتشرة في جميع القرى والمدن، المدارس والحضانات لتغطية تطعيم الأطفال بالمراحل الدراسية المختلفة وأيضا توجد فرق طبية متحركة لتغطية الأماكن المختلفة.



واستعرضت يسن، موانع التطعيم ومنها، مرضي نقص المناعة ومرضي السرطان او الخاضعين للعلاج الكيماوي والأدوية المثبطة للمناعة، وتأجيل تناول اللقاح مؤقتا في حالة ارتفاع درجة حرارة الطفل فوق 38.5 ويتم استشارة الطبيب وتناول خافض الحرارة اللازم ثم أخذ جرعة التطعيم.



و ناقشت عضو إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية، خطورة التدخين ودوره في التلف التدرجي لخلايا الرئة وآثاره السلبية على صحة الرجل والمرأة والأطفال، موضحة أنه لا يقتصر تأثيره على المدخن فحسب، بل يمتد إلى المحيطين به من خلال التدخين السلبي، بما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، فضلًا عن خطورة التدخين على صحة المرأة الحامل قد يؤدي إلي زيادة حالات الإجهاض، والولادات المبكرة بجانب تشوهات الجنين، وشددت على أهمية نشر ثقافة الإقلاع عن التدخين، وحماية الأطفال من التعرض للأدخنة.



الأمراض الوراثية



فيما تناولت والدكتورة دعاء أبو الحمد، عضو بإدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية أهمية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج باعتباره خطوة أساسية نحو تكوين أسرة صحية ومستقرة، حيث يسهم الكشف المبكر عن بعض الأمراض الوراثية وخاصة الناتجة عن زواج الأقارب والمنتشر في صعيد مصر ومنها مرض أنيميا البحر المتوسط، والذي بلغ عددهم 10 ملايين شخص بمصر، مشيرة الي أسباب الأنيميا وأعراضها ومنها شحوب الجلد، خفقان القلب، الخمول نقص في الطاقة.



واختتمت أبو الحمد، الندوة بالتعريف بالحملة العالمية للتوعية بسرطان الثدي والمعروف بأكتوبر الوردي، فهي حملة لرفع الوعي بأسباب واعراض وطرق الوقاية من سرطان الثدي ودعم المصابات بالمرض، والتأكيد علي ان الكشف المبكر هو خط الدفاع الاول ويحسن فرص العلاج ضد المرض وابسط طرق الكشف والتي يجب اتباعها هو الفحص الذاتي وعند ملاحظة أي تغيرات غير طبيعية بالثدي ضرورة التوجه إلى الطبيب لاجراء الفحص السريري وتصوير الماموجرام.





