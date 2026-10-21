صحة قنا: خدمات علاج نفقة الدولة تجاوزت تكلفته 160مليون جنيه منذ بداية عام 2026

أكدت مديرية الشؤون الصحية بقنا، تواصل الجهود المبذولة في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين على نفقة الدولة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن التكلفة الإجمالية للقرارات الصادرة منذ يناير 2026 وحتى منتصف أكتوبر قد بلغت 160 مليونًا و261 ألفًا و251 جنيهًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية والعلاجية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن إدارة العلاج على نفقة الدولة تعمل على توفير الخدمات العلاجية المتنوعة للمواطنين، من خلال إصدار القرارات العلاجية في مختلف التخصصات الطبية، بما يشمل العلاج الدوائي، والعمليات الجراحية، والتدخلات الطبية الحرجة، والرعاية العاجلة، والمستلزمات الطبية، حرصًا على تلبية احتياجات المرضى وتيسير حصولهم على الخدمة العلاجية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا سليم، مديرة إدارة العلاج على نفقة الدولة بالمديرية، أن الخدمات المقدمة منذ بداية العام شملت إصدار 593 قرارًا لجراحات العيون، و601 قرار لجراحات العظام والمفاصل، و390 قرارًا للقسطرة القلبية والدعامات، و1146 قرارًا للجراحات العامة والحروق، و161 قرارًا لحقن دوالى الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، إلى جانب 820 قرارًا للغسيل الكلوي، و1600 قرار للعلاج الدوائي لمريض "الفشل الكلوي".

قرارات العلاج

وأضافت سليم، أن قرارات العلاج الدوائي الخارجي تضمنت 30550 قرارًا لعلاج أمراض الباطنة المزمنة، و990 قرارًا لعلاج أمراض القلب، و584 قرارًا لعلاج أمراض الكبد، و435 قرارًا لعلاج الروماتويد المفصلي، و2058 قرارًا لمضادات التجلط، و1042 قرارًا لحقنة Rh، و1600 قرار لعلاج القصور الكلوي، و450 قرارًا للعلاج النفسي والعصبي.

وتابعت مديرة إدارة العلاج على نفقة الدولة، أن الخدمات شملت إصدار 3065 قرارًا للرعاية الحرجة العاجلة، و131 قرارًا للمستلزمات الطبية وسماعات الأذن، بما يعكس تنوع الخدمات التي تقدمها الإدارة لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف التخصصات.

من جانبه أشاد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالجهود المبذولة من مديرية الصحة بقنا، فيما يخص العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان، بتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، لا تألو جهدًا في توفير الدعم اللازم للمواطنين والمترددين على المستشفيات، وفقًا لتعليمات القيادة السياسية.







