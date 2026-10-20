محافظ قنا: ندعم كافة المبادرات الوطنية الهادفة لتحسين جودة الحياة للمواطنين

أكد محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات الوطنية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف المراكز والمدن، مشيرًا إلى الحرص على تهيئة بيئة ملائمة أمام أصحاب الأفكار والمشروعات وتشجيع الشباب الواعد ورواد الأعمال والمبتكرين للمشاركة بشكل فعال في مسيرة التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الإقليمي لإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الرابعة، والذي أقيم بمحافظة الأقصر، بحضور كل من المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، والدكتور محمد حلمي، السكرتير المساعد لمحافظة سوهاج، وعدد من مسؤولي المبادرة، ووزارات التخطيط والتنمية المحلية والبيئة والاتصالات، وأصحاب المشروعات المشاركة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني،و أشاد محافظ قنا، خلال كلمته بالمجهود المبذول من اللجنة التنسيقية، والتي أسفرت أعمالها عن تصعيد 15 مشروعًا إلى اللجنة العليا للمبادرة، بعدما تقدم على المنصة الرسمية قرابة 294 مشروعًا.

وأشار الببلاوي، إلى الجهود المبذولة من المبادرة، والتي تجسد توجهات القيادة السياسية والدولة المصرية نحو ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتشجيع المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة.

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