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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محمود عبد الغني عيسى سكرتيراً عاماً لمحافظة قنا.. بروفايل

السكرتير العام لمحافظة قنا
السكرتير العام لمحافظة قنا
يوسف رجب

يُعد الدكتور محمود محمد عبد الغني عيسى، السكرتير العام الجديد لمحافظة قنا، أحد الكوادر التنفيذية التي جمعت بين التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية في الإدارة المحلية، من خلال مسيرة مهنية امتدت عبر عدد من المواقع القيادية، وأسهمت في تطوير منظومة الخدمات وتحسين كفاءة الأداء الإداري، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في العمل المحلي.

وُلد الدكتور محمود عيسى في 15 مارس 1980 بقرية كفر العرب، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وبدأ رحلته العلمية بالحصول على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا عام 2000، ثم حصل على درجة الماجستير في القانون عام 2011، وصولًا إلى درجة الدكتوراه في الحقوق عام 2024، عن رسالة تناولت المسؤولية المدنية الناشئة عن الفساد المالي والإداري، ما أسهم في تعزيز قدراته على التعامل مع الملفات الإدارية والتنظيمية، وتكوين رؤية تستند إلى الأطر القانونية في إدارة العمل التنفيذي ومواجهة التحديات.

ولم يقتصر اهتمامه على الجانب العملي، بل امتد إلى البحث العلمي والتأليف في المجالات المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية وتحديث أدواتها. وقدم بحثًا متخصصًا بعنوان «دور التكنولوجيا في منع الفساد ومكافحته في الإدارة المحلية»، تناول فيه أهمية توظيف النظم الرقمية في دعم الشفافية، والحد من الممارسات غير القانونية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. 
 وشارك عيسى، بمؤلف بعنوان «التكنولوجيا والقانون»، ضمن مجلة علمية صادرة عن أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة طنطا، متناولًا العلاقة بين القواعد القانونية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجالات الإدارة والحوكمة.

واستهل الدكتور محمود عيسى، مسيرته المهنية بالعمل باحثًا قانونيًا بالإدارة القانونية بحي أول طنطا، حيث اكتسب خبرات في التعامل مع الملفات القانونية والإدارية، قبل أن يتولى إدارة المركز التكنولوجي بكفر الزيات، ويعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين، ثم تولى رئاسة لجنة تطوير الخدمات ومتابعة المراكز التكنولوجية بمحافظة الغربية، وانتقل بعدها إلى منصب نائب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، ثم نائب رئيس حي ثان طنطا، قبل أن يتولى رئاسة الحي خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وهي مرحلة شهدت مشاركته في جهود تطوير الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء المحلي.

وفي نهاية عام 2023، تولى رئاسة مركز ومدينة طنطا، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2024، قبل اختياره نائبًا لمحافظ الغربية، ثم توليه منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، وصولًا إلى موقعه الحالي سكرتيرًا عامًا لمحافظة قنا. وتعكس هذه التنقلات الوظيفية تنوع خبراته في مستويات الإدارة المحلية المختلفة، بدءًا من العمل القانوني والتعامل المباشر مع المواطنين، وصولًا إلى إدارة الوحدات المحلية والمشاركة في متابعة الملفات التنفيذية على مستوى المحافظات.

مسيرة حافلة بالتكريمات

وحظيت مسيرته المهنية بعدد من الجوائز والتكريمات، من بينها حصوله على درع محافظة الغربية باعتباره أفضل رئيس حي، وتحقيقه المركز الخامس في جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2022، إلى جانب حصول المراكز التكنولوجية على شهادة الأيزو لثلاث سنوات متتالية خلال فترة عمله، فضلًا عن تكريمات من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع وجامعة طنطا.
 

وكانت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أصدرت حركة محليات محدودة لسكرتيرى العموم والمساعدين، من ضمنها تعيين الدكتور محمود محمد عبدالغنى، سكرتيرا عاما لمحافظة قنا.

قنا محافظة الغربية محافظة الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية أخبار قنا سكرتير عام محافظة قنا

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