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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غداً.. قنا تعلن فصل الكهرباء عن17منطقة بـ 3مراكز لتنفيذ أعمال الصيانة

صيانة كهرباء
صيانة كهرباء
يوسف رجب

أعلنت محافظة قنا ، فى بيان اليوم، تنفيذ أعمال صيانة دورية لشبكات ومحولات الكهرباء بعدد من المناطق والقرى بمراكز نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت، غداً السبت الموافق 24 أكتوبر 2026، في إطار خطة رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان استقرار التغذية الكهربائية، وهو ما يستدعي فصل مؤقت للتيار الكهربائي بالمناطق المتأثرة وفقًا للمواعيد المحددة.

وأوضح بيان محافظة قنا، أن أعمال الصيانة بمركز ومدينة نجع حمادي ستُجرى من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا، وتشمل مناطق "عزبة علام وعزبة خليل ونطاق دير العجايبي"، لإجراء الفحوصات والأعمال الفنية اللازمة ورفع كفاءة مكونات الشبكة الكهربائية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة والحد من الأعطال.

وفي مركز فرشوط، تقرر فصل التيار الكهربائي خلال الفترة نفسها، من السادسة وحتى الثامنة صباحًا، لإجراء أعمال الصيانة بعدد من الأكشاك والمحولات الكهربائية، تشمل مناطق"كشك أبو هريرة، وكشك الجامع الجديد، وكشك علي جهل، وكشك السنترال القديم، وكشك الدمراني، بالإضافة إلى مقر مكتب صحة فرشوط"، وهو ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمات الأساسية خلال فترة الانقطاع.

وأضاف بيان محافظة قنا، أن أعمال الصيانة بمركز أبوتشت ستبدأ في الساعة الخامسة صباحًا وتستمر حتى الثامنة صباحًا، وذلك بالمحول رقم 1 بمحطة محولات أبوتشت الرئيسية، بما يؤثر مؤقتًا على خطوط ومغذيات "السليمات وسمهود، وقرى كوم جابر والعوامر الغربية ونجوعها وقصير بخانس والجربة وسليحا"، إلى جانب المناطق المتاخمة للظهير الصحراوي.

وناشد بيان محافظة قنا، المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الخدمية والصحية والمصالح الحكومية بالمناطق المتأثرة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتدبير احتياجاتهم الضرورية قبل مواعيد فصل التيار الكهربائي، مع مراعاة طبيعة الخدمات التي تتطلب استمرار التغذية الكهربائية.
 وأكد بيان محافظة قنا، بأن التيار سيُعاد فور الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة، وفقًا للجدول الزمني المحدد، بما يدعم كفاءة الشبكة الكهربائية ويحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

قنا محولات الكهرباء الشبكة الكهربائية نجع حمادي مركز فرشوط مركز أبوتشت أخبار قنا

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