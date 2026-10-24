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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. رفع 70 طن قمامة ومخلفات خلال حملات لتحسين مستوى النظافة بأبوتشت

حملات النظافة بقنا
حملات النظافة بقنا
يوسف رجب

كثّفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بمحافظة قنا، حملات النظافة العامة بعدد من القرى والطرق والشوارع، وتمكنت من رفع 70 طنًا من القمامة والمخلفات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بشأن الارتقاء بمستوى النظافة العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأن الحملات تأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة فى القرى والمناطق المستهدفة، والتعامل الفوري مع تجمعات القمامة والمخلفات، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأن الحملات استهدفت قرية بخانس، حيث جرى رفع 30 طنًا من القمامة والمخلفات من عزبة تميم، وطريق مدرسة الشهيد عارف، وصولًا إلى طريق الخزان وكوبري الرزقة، مع تكثيف أعمال المتابعة للحفاظ على نظافة هذه المناطق والحد من تراكم المخلفات بها.

وأضاف تمساح، أن قرية أبوشوشة شهدت حملات نظافة مكثفة شملت طريق نجع الزمر والعمرة، وشارع المحطة، ومنطقة النقطة القديمة، ومحيط مكتب البريد والوحدة الصحية، إلى جانب عملية المياه المعروفة باسم «المآخذ»، وأسفرت هذه الجهود عن رفع نحو 40 طنًا من القمامة والمخلفات.

تحسين مستوى النظافة العامة

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إلى امتداد أعمال النظافة لتشمل طريق مصر–أسوان الزراعي بمنطقة الخوالد، ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، والحفاظ على سلامة البيئة والمظهر الجمالي للمدينة والقرى التابعة لها.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت تنفيذ حملات النظافة والمتابعة الميدانية بصورة مكثفة، بالتوازي مع جهود رفع كفاءة الخدمات المحلية، بما يعزز مستوى رضا المواطنين ويسهم في تحقيق بيئة نظيفة وصحية بمختلف أنحاء المركز.


قنا أبوتشت تحسين مستوى النظافة قرية أبوشوشة أخبار قنا

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