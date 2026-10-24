إستجابة لأولياء الأمور.. تعليم قنا يلغى قرار نقل طلاب مدرسة ثانوية بأبوتشت ‏



قررت مديرية التربية والتعليم بقنا، إلغاء قرار نقل طلاب الثانوية العامة بمدرسة الشهيد كمال عبد الرحيم الثانوية بقرية أبوشوشة التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية، مع استمرارهم بمدرستهم استجابة لمطالب أولياء الأمور وحرصا على استقرار الطلاب وضمان عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بقرارات النقل.

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‏وأوضح طارق سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن قرار إلغاء نقل الطلاب جاء بعد الاستماع إلى مطالب أولياء الأمور وحرصا على تحقيق الاستقرار داخل المدرسة.





وأكد سعد، بأن المديرية تتعامل بجدية مع الشكاوى المقدمة وتحرص على فحصها بعناية وشفافية بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب ومراعاة ظروفهم المختلفة.

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‏وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأنه تم إحالة واقعة تقديم البيانات المغلوطة بشأن نقل الطلاب إلى الشؤون القانونية للتحقيق في ملابساتها وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقواعد واللوائح المنظمة.

وشدد سعد، على ضرورة تحري الدقة في البيانات والمعلومات قبل اتخاذ أي قرارات تمس مستقبل الطلاب، مؤكدًا استمرار المديرية في متابعة الشكاوى والعمل على توفير بيئة تعليمية مستقرة تحقق مصلحة الطلاب.

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الاستقرار النفسي للطلاب



من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بإعلاء مصلحة الطلاب والاستجابة لمطالب أولياء الأمور بما يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والتعليمي لهم ومراعاة ظروفهم الدراسية والاجتماعية والمادية بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مستقرة تحقق الصالح العام.

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