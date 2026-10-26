المركزي الكويتي: ارتفاع تمويل الواردات بنسبة 26.4% في سبتمبر الماضي

قالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت المركزي، اليوم، إن تمويل الواردات الكويتية ارتفع في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 26.4% ليصل إلى 359.6 مليون دينار كويتي، فيما استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في الشهر ذاته عند 307.1 فلس.

ووفقا للمركزي الكويتي، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي في سبتمبر الماضي بنسبة 0.1% لتصل إلى 38.8 مليار دينار. كذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية بالعملات الأجنبية بنسبة 2.3% لتبلغ 2.3 مليار دينار كويتي.

وذكرت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت المركزي أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 1.1% إلى 105.9 مليار دينار، كذلك ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 1.7% إلى 17.2 مليار دينار.

وأشارت إلى أن الودائع لأجل لدى البنك المركزي الكويتي انخفضت في سبتمبر الماضي بنسبة 41.3% إلى 193 مليون دينار، فيما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.6% إلى 66 مليار دينار.

وأوضحت أن عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) ارتفع بنسبة 0.2% في سبتمبر الماضي، على أساس شهري، ليصل إلى 42.8 مليار دينار كويتي.

جدير بالذكر أن عرض النقد يُقصد به في معناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب، فيما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لأجل وحسابات التوفير.