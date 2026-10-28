حريق محدود في مول مصر بمدينة 6 أكتوبر وإخلاء الزوّار

شهد مول مصر بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، حالة من الاستنفار عقب اندلاع حريق محدود داخل المبنى، الأمر الذي استدعى إخلاء الزوار والمتواجدين بالمول كإجراء احترازي، لحين التعامل مع الحريق والتأكد من سلامة المكان.

إخلاء الزوّار لحين تأمين موقع الحريق

واتخذت إدارة مول مصر قرارًا بإخلاء المتواجدين داخل المبنى، بالتزامن مع تحرك الجهات المختصة إلى موقع الحريق للتعامل مع النيران، والعمل على محاصرتها ومنع امتدادها إلى أجزاء أخرى من المول.

وجاءت إجراءات الإخلاء في إطار الحفاظ على سلامة الزوار والعاملين، وتجنب تعرضهم لأي مخاطر محتملة لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، فيما جرت متابعة الموقف لاتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لتطورات الحادث.

فحص موقع الحريق لكشف أسبابه

وتجري الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، وتحديد حجم التلفيات التي خلفها، فضلًا عن التأكد من عدم وجود مخاطر أخرى داخل المبنى.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج المعاينة في تحديد ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص.