حيلة سينمائية وحريق لإخفاء الجريمة.. اعترافات المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و800 ألف جنيه بالطالبية

كشفت اعترافات المتهمين بسرقة محل مشغولات ذهبية بمنطقة الطالبية في الجيزة، عن تفاصيل مخططهم للاستيلاء على كميات كبيرة من الذهب ومبلغ مالي يقدر بنحو 800 ألف جنيه، بعدما لجأوا إلى حيلة سينمائية شبيهة بفيلم “لصوص لكن ظرفاء” حيث قاموا بكسر الحائط الملاصق للمحل، مستغلين خلو العقار المجاور من السكان، قبل أن يقرروا إشعال النيران داخل المحل في محاولة لإخفاء معالم جريمتهم.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات التي استولوا عليها من داخل المحل، والتي تضمنت نحو 3 كيلوجرامات من المشغولات الذهبية و800 ألف جنيه، لتنجح التحريات في كشف ملابسات الجريمة وضبط مرتكبيها.

خلو العقار المجاور كلمة السر في تنفيذ السرقة

وبحسب اعترافات المتهمين، فإنهم وضعوا مخططًا لسرقة محل الذهب، وبدأوا في معاينة المكان والتأكد من إمكانية الوصول إليه بعيدًا عن أعين المارة، حتى توصلوا إلى حيلة الدخول من خلال العقار الملاصق للمحل، بعدما تأكدوا من خلوه من السكان.

واستغل المتهمون خلو العقار المجاور، وتمكنوا من الوصول إلى الحائط الملاصق لمحل المشغولات الذهبية، ثم أحدثوا به كسرًا سمح لهم بالتسلل إلى الداخل، دون استخدام الباب الرئيسي للمحل.

وبعد نجاحهم في الدخول، توجهوا إلى الخزينة، وحطموها واستولوا على ما بداخلها من مشغولات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوجرامات، إلى جانب مبلغ مالي يقارب 800 ألف جنيه، قبل أن يبدأوا التفكير في كيفية إخفاء آثار الجريمة وإبعاد الشبهات عنهم.

أشعلوا النيران لإخفاء معالم الجريمة

وكشفت الاعترافات أن المتهمين قرروا إشعال النيران داخل المحل عقب الانتهاء من السرقة، في محاولة لإخفاء معالم الواقعة والتستر على ما ارتكبوه، ظنًا منهم أن الحريق سيحول دون اكتشاف تفاصيل اقتحام المحل والاستيلاء على محتوياته.

إلا أن وصول قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق، أعقبه فحص موقع الواقعة، حيث أثارت ملابسات اشتعال النيران والاختفاء المتزامن لكميات كبيرة من الذهب والأموال الشكوك حول وجود شبهة جنائية، لتبدأ أعمال الفحص والتحري لكشف حقيقة ما حدث.

بلاغ بالحريق يكشف جريمة سرقة الذهب

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل محل مشغولات ذهبية بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وبفحص المحل، تبين اختفاء كمية كبيرة من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي من داخل الخزينة، كما كشفت المعاينة عن وجود كسر بالحائط الملاصق للمحل، بما يرجح استخدامه في الدخول إلى المكان والاستيلاء على محتوياته.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين، وأسفرت التحريات عن تحديدهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن المسروقات، كما كشفوا عن تفاصيل تخطيطهم للواقعة وطريقة تنفيذها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها.