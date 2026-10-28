باريس للدراسات الأمنية: مؤشرات نتائج الانتخابات الإسرائيلية تصيب الشعب الفلسطيني بالإحباط

قال عادل الغول، رئيس مركز باريس للدراسات الأمنية، إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تعكس تصاعد نفوذ التيار اليميني المتطرف داخل المجتمع الإسرائيلي، مشيراً إلى أنها أثارت إحباطاً لدى الفلسطينيين وقطاعات من الرأي العام العالمي التي كانت تأمل في حدوث تغيير سياسي في إسرائيل.

وأوضح الغول، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن النتائج الأولية، رغم فرز أكثر من 66% من الأصوات، لا تزال قابلة للتغير مع استمرار فرز أصوات المدن والمناطق العربية في النقب، بما فيها رهط، وهو ما قد يؤثر نسبياً في توزيع المقاعد.

وأضاف أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو حقق تقدماً بوصفه أكبر كتلة في الكنيست، الأمر الذي يعزز فرص تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات هذه النتائج على مسار الحرب مع إيران.