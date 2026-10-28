وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سينفذ ما يُطلب منه بشأن إيران

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سينفذ التوجيهات الصادرة إليه بشأن إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن احتمالات استئناف العمليات العسكرية ضد طهران.

وتأتي التصريحات في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن الخطوات الإسرائيلية المقبلة، بعدما شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال مراسم تخرج دفعة من الضباط في 21 أكتوبر الجاري، على ضرورة مواجهة ما وصفه بمحاولات إيران استئناف تطوير أسلحة نووية، فيما حذر كاتس من أن إسرائيل سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم إيراني.



وفي المقابل، نفى كاتس، الاثنين 26 أكتوبر، صحة التقارير التي تحدثت عن خلاف بين القيادة السياسية ورئاسة الأركان بشأن التعامل مع إيران، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين الجانبين، كما قال إن إسرائيل لا تعتزم شن هجوم على إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وتعكس هذه التصريحات استمرار حالة التأهب الإسرائيلية إزاء إيران، وسط تباين التقارير بشأن توقيت أي تحرك عسكري محتمل، والضغوط المرتبطة بالموقف الأمريكي ومسار المواجهة الإقليمية.