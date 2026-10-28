وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وإصلاح الأمم المتحدة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاربعاء ٢٨ أكتوبر وجيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، وذلك في إطار متابعة تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، واستمرارا للتشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، وجهود الوساطة والتهدئة في ضوء التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

كما بحث الجانبان مستجدات عملية اختيار السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة، ومساعي اصلاح المنظمة بما يعزز دورها وفاعليتها في التصدي لانتهاكات القانون الدولي، وحفظ السلم والأمن الدوليين، لاسيما في ضوء عضوية اليونان الحالية بمجلس الأمن.