وزير الخارجية الفرنسي: الانتخابات الإسرائيلية لن تثنينا عن قضية حل الدولتين

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الأربعاء، أن فرنسا ستواصل مساعيها لحل الدولتين بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الإسرائيلية.

قال بارو لقناة فرانس 2 التلفزيونية: "لن يتغير مسارنا"، سواء فاز الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أو فاز تحالف المعارضة بقيادة جادي آيزنكوت.

وتشهد العلاقات الفرنسية الإسرائيلية توتراً، لا سيما منذ اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدولة فلسطينية قبل عام.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن ماكرون أن فرنسا ستوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

إلا أن بارو امتنع عن التعليق على ما إذا كانت العلاقات ستتحسن في حال وصول تحالف المعارضة إلى السلطة.

وقال بارو: "مسارنا واضح تماماً، وموقفنا ثابت لا يتغير.

تابع :ما نريده هو الأمن لإسرائيل، ولكن أيضاً إمكانية قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب، معترف بهما، ومحترمتين في حقوقهما، وفي سلام".