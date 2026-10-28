سيكون "مدمراً" للأسواق العالمية.. إيران تحذر من أي هجوم إسرائيلي

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم "الأربعاء"، من أن أي هجوم بتحريض إسرائيلي في منطقة الخليج العربي سيكون له "تأثير مدمر" على الأسواق العالمية.

وقال عراقجي : "لا يزال التأثير المدمر على الأسواق الدولية لأي مغامرة عسكرية إسرائيلية في منطقة الخليج [العربية] مصدر قلق كبير لكل من موردي الغاز والمستهلكين".

وأثارت الولايات المتحدة وإسرائيل في الأيام الأخيرة احتمال تجدد الهجمات على إيران في حرب الشرق الأوسط التي بدأت في فبراير بضربات على البلاد.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات متقاربة، اليوم الأربعاء إنه يستطيع العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقضاء على "التهديد الوجودي" الذي تشكله إيران.

يأتي ذلك فيما ارتفعت تكاليف الحرب الأمريكية مع إيران إلى أكثر من 47 مليار دولار، وفقاً لتقديرات البنتاجون.