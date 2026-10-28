مجلس جامعة بنها يعتمد نتائج جوائز النشر الدولي ويعلن إطلاق 4 منصات رقمية جديدة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إطلاق 4 منصات رقمية جديدة من خلال شركة “بداية” لتسويق خدمات جامعة بنها، المملوكة بالكامل للجامعة، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات التعليمية والمجتمعية، ورفع كفاءة الخدمات الجامعية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الجامعة اليوم/الأربعاء/ بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم عليوة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي اعتماد نتائج دورة يوليو 2026 لجوائز النشر الدولي، التي تصرف بمعدل نصف سنوي، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم منظومة البحث العلمي وتشجيع الباحثين على النشر في الدوريات العلمية الدولية المرموقة، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة البحثية والأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض الإجتماع - وفقا لبيان - جهود الجامعة في تعزيز التعاون الدولي، حيث تناول الدكتور ناصر الجيزاوي استقبال الجامعة وفدا أكاديميا من جامعة كانتربري كريست تشيرش البريطانية، برئاسة الدكتورة لورنا توماس، مسؤولة الاتفاقيات الأكاديمية المشتركة بالجامعة، لمتابعة انطلاق الدراسة بالبرامج الأكاديمية المزدوجة بين الجامعتين، ومراجعة آليات تنفيذها بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة الأكاديمية وتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

كما استعرض رئيس جامعة بنها صدور العدد الجديد من مجلة “الجامعة والمجتمع”، التي تصدرها الجامعة بشكل ربع سنوي، وتعد إحدى المنصات الإعلامية والتوثيقية لإبراز جهود الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتسليط الضوء على ما تشهده من تطور على المستويات الأكاديمية والبحثية والدولية.

وتناول الإجتماع الاستعداد لتنظيم المائدة المستديرة الثالثة لرجال الأعمال، التي ينظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة تحت عنوان “مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات الصناعة وسوق العمل”، يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر المقبل، في إطار جهود الجامعة لتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الصناعة والأعمال، وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل.