قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط تقدم لنتنياهو.. زعيم اليسار الإسرائيلي: يجب العمل مع الأحزاب العربية
«سكن لكل المصريين 9».. الإسكان تمد فترة التقديم على وحدات الإيجار حتى هذا الموعد
وزيرا خارجية مصر وتركيا يتفقان على مواصلة جهود تجنيب المنطقة المزيد من الأزمات
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
مواجهات عربية قوية للزمالك وبيراميدز.. قرعة دوري أبطال أفريقيا بالكامل
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام
وزير المالية: أولويات لبرنامج التحول الاقتصادي يستند على دعم التصدير والقطاعات الانتاجية
الزمالك بالمجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا مع يانج أفريكانز والأفريقي
مجلس جامعة الأزهر يشيد بمنتدى مصر.. ويثمن مبادرة الإمام الطيب بتشكيل لجنة وساطة لإنهاء الحروب في المنطقة
الحكومة تنظر تعويض القاطنين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري
الحكومة: تخصيص منهج دراسي لتناول مخاطر الممارسات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي
بوتين: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع إفريقيا لـ 50 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة تقرر استمرار تقديم المخاطبين بقانون الإيجار القديم للحصول علي سكن

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
محمود مطاوع

وافق مجلس الوزراء على استمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، ويأتي ذلك في ضوء انتهاء الفترة الحالية في 12 أكتوبر 2026.

وجاء ذلك بعد أن استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن بياناً بعدد المستأجرين المتقدمين للحصول على أماكن لغرض السكنى ولغير غرض السكنى، وتصنيفهم بحسب المحافظات، وبيان عدد المستأجرين الأصليين منهم (أو زوجه أو من امتد إليهم عقد الإيجار)، وكذلك بيان الخطة المُعدة لتلبية طلبهم في حالة أحقيتهم.  

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تقدم حوالي ٩٦,٥ ألف مواطن بعدد استمارات بلغ ١٠٦,٦ ألف استمارة مُقسمين إلى ١٠٤,٧ ألف استمارة لوحدات سكنية و١٨ ألف استمارة لوحدات غير سكنية، والإفادة بأن المُتقدمين من محافظة القاهرة هم الأكثر إقبالاً من حيث عدد الاستمارات والمواطنين، يليها محافظة الجيزة.

وفيما يخص الخطة المُعدة لتلبية طلبات المواطنين حال أحقيتهم، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتوفير عدد يصل إلى ١٥ ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار المُزمع طرحه للمواطنين منتصف الشهر القادم، كما يعمل الصندوق حالياً على حصر الوحدات السكنية المُتاحة لدى الجهات ذات الصلة، وهي: صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، وذلك للوقوف على حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.

كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج عقب الانتهاء من الأولويات المُعتمدة من مجلس الوزراء، وتتضمن الخطة التنفيذية؛ تحديد إجمالي عدد المُستحقين وتصنيفهم وفقاً للمحافظات ونوع الاستخدام (سكني / غير سكني)، ونشر نتائج الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع إرسال رسالة نصية لمُقدم الطلب موضحاً بها الموقف النهائي، إلى جانب تخصيص الوحدات (السكنية/ وغير السكنية)، طبقاً لأنظمة تخصيص الوحدات المتاحة، بمراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم،  ومراعاة مستوى المنطقة المُستأجر فيها الوحدة  (فاخرة ـ متوسطة ـ اقتصادية) وفقاً لما انتهت إليه اللجان المُشكلة وفقاً للقانون.

الإيجار القديم قانون الإيجار القديم اجتماع الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

دونالد ترامب

وول ستريت: أمريكا تبلغ دول الخليج عزمها شن هجوم سريع ومُكثف ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية اليوم .. كم يُسجّل الريال السعودي والدرهم الإماراتي؟

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

ترشيحاتنا

الحرب الأمريكية الإيرانية

وساطة قطرية لإنهاء حرب إيران تتعثر.. طهران ترفض المقترح وواشنطن تلوّح بضربات جديدة

استمرار وقف إطلاق النار بأوليشكي الأوكرانية

استمرار وقف إطلاق النار بأوليشكي الأوكرانية.. ما دور ميلانيا ترامب؟

صورة أرشيفية

ميناء مورمانسك الروسي يبدأ تحميل أول شحنة حبوب مخصصة للتصدير عبر القطب الشمالي

بالصور

بشرتك بتشد بعد غسل الوجه.. علامات تكشف عن طريقة تنظيف غير مناسبة

غسل الوجه
غسل الوجه
غسل الوجه

ماذا يحدث لو تركتِ الملابس المبللة داخل الغسالة لساعات؟

ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها

وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية

وزير الري
وزير الري
وزير الري

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ .. أسباب التفكير الكارثي

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد