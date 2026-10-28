رئيس بوروندي: نرحب بالاستثمارات الروسية لتعزيز الصناعة والتنمية في إفريقيا

أكد إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي ورئيس الاتحاد الإفريقي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا، داعيًا الشركات الروسية إلى توسيع استثماراتها في قطاعات الزراعة والطاقة والتعدين والبنية التحتية والتدريب المهني والبحث العلمي.

وشدد خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية، على ضرورة إقامة شراكات متكافئة تحقق المنفعة المتبادلة، وتسهم في تصنيع الموارد الإفريقية وزيادة قيمتها المضافة بدلًا من تصديرها خامًا واستيراد المنتجات المصنعة، بما يدعم توفير فرص العمل وخفض معدلات الفقر.

وأشار إلى أن التعاون الروسي الإفريقي يمتلك فرصًا واسعة للنمو، مؤكدًا أهمية تحويل المنتدى إلى منصة لإبرام الاتفاقيات الاستثمارية وإطلاق المبادرات التنموية والإنسانية التي تحقق نتائج ملموسة وتخدم مصالح الشعوب.