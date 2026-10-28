مدير شركة شهيرة يدهس مسنة على محور لطيفة النادي بالقاهرة الجديدة

لقيت ربة منزل بالغة من العمر 54 سنة مصرعها متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ وكسور بالجسم جراء حادث مروري على محور لطيفة النادي بالقاهرة الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم الشروق، تضمن ورود بلاغا لشرطة النجدة أفاد بوقوع حادث مروري على محور لطيفة النادي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة لموقع الحادث وتبين إصابة سيدة خمسينية بنزييف حاد وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وبالمتابعة تبين وفاة السيدة فور وصولها الطوارئ بمستشفى القاهرة الجديدة، وتحرر المحضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات تبين ان وراء ارتكاب الحادث مدير شركة شهيرة للصناعات وجرى ضبطه في حينه.