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في عيدها الـ53.. محافظ السويس يستقبل نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في عيدها الـ53.. محافظ السويس يستقبل نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة

محافظ السويس
محافظ السويس

استقبل اللواء هانى رشاد، محافظ السويس، كلا من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وذلك فى إطار إحتفالات محافظة السويس بعيدها القومي الـ53، وذكرى إنتصارات شعب السويس الباسل فى 24 أكتوبر 1973.

وشهد اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين محافظ السويس وقيادات نقابة الصحفيين، تقديرًا لهذه المناسبة الوطنية، وتجسيدًا لروح التعاون والتواصل بين المحافظة والصحفيين، بما يعكس مكانة السويس الوطنية والتاريخية ودورها البارز فى سجل النضال الوطني.

وأعرب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تقديره لمحافظة السويس وأبنائها، مشيدًا بما تمثله ذكرى إنتصارات 24 أكتوبر من قيمة وطنية وتاريخية راسخة فى وجدان المصريين، بإعتبارها رمزًا للصمود والتضحية والبطولة، مؤكدًا أهمية توثيق هذه البطولات ونقلها إلى الأجيال الجديدة لتعزيز الوعي الوطني.

وفى سياق متصل، وجه "البلشى" الشكر والتقدير إلى اللواء أ ح / هانى رشاد، محافظ السويس، على حفاوة الإستقبال، وما لمسه من ترحيب وتقدير خلال اللقاء.

من جانب أخر، أعرب الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، عن اعتزازه بالمشاركة فى إحتفالات محافظة السويس بعيدها القومي الـ53، مؤكدًا المكانة التاريخية والوطنية للمحافظة ودورها المشرف فى الدفاع عن الوطن، مشيدًا بما تحمله ذكرى إنتصارات 24 أكتوبر من معانٍ وطنية تجسد روح الإنتماء والتكاتف بين أبناء الشعب المصري و أعرب عن خالص شكره وتقديره لمحافظ السويس على حفاوة الإستقبال وحسن الضيافة، متمنيًا للمحافظة وأبنائها دوام التقدم والإزدهار.

وفى ذات السياق طرح الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مقترحًا لتنظيم دورة تدريبية مجانية للزملاء الصحفيين بمحافظة السويس، يحاضر خلالها نخبة من كبار الصحفيين، بهدف تطوير المهارات المهنية، وترسيخ القيم الأخلاقية للعمل الصحفي، وتعزيز الدور الوطني للصحافة فى تناول الأخبار ونقل الحقائق بمسؤولية ومهنية.

ورحب اللواء أ ح/ هانى رشاد، محافظ السويس، بالمقترح، مؤكدًا استعداده لدعم التنسيق اللازم لتنفيذه، بما يسهم فى رفع كفاءة الصحفيين وتعزيز الوعي الإعلامي لدى المواطنين، وترسيخ ثقافة تحري الدقة والتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، وعدم الإنسياق وراء الشائعات أو نشر الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة، بما يدعم الوعي المجتمعي ويحافظ على مصداقية الرسالة الإعلامية.

جمال عبد الرحيم محافظ السويس نقيب الصحفيين إحتفالات محافظة السويس بعيدها القومي

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