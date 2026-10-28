الحكومة تُعدل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بأن تُعدل حدود المجتمع العمراني الجديد "مدينة 15 مايو" وامتدادها؛ التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليكون بإجمالي مساحة 21884.45 فدان تقريباً، تعادل نحو 91932916 متراً مربعاً.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"؛ لشركة "شدوان لطاقة الرياح"، شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع إنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع طاقة الرياح برأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، لإنتاج 900 ميجاوات تيار متردد من طاقة الرياح، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 مارس 2028، ويسهم في إتاحة فرص عمل لنحو 2500 مهندس وعامل وفني خلال مراحل الإنشاء، ثم تشغيل 50 فنيا وعاملا خلال مرحلة التشغيل لمدة 25 عاماً، مع أولوية للعمالة من محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة، كما يدفع المشروع نحو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة كبيرة.

يأتي ذلك دعماً للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تُسهم في تحقيق التنمية، بالشراكة مع القطاع الخاص لاسيما في أنشطة الطاقات الجديدة والمُتجددة.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"؛ لشركة "شقير لطاقة الرياح"، شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح (BOO) بمنطقة خليج السويس، بقدرة 900 ميجاوات، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 1 نوفمبر 2028، ويسهم في إتاحة فرص عمل لنحو 800 مهندس وعامل وفني خلال مرحلة الإنشاء لمدة 24 شهراً، و25 فنيا وعاملا خلال مرحلة التشغيل لمدة 25 عاماً.

يأتي ذلك دعماً للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تُسهم في تحقيق التنمية، بالشراكة مع القطاع الخاص لا سيما في أنشطة الطاقات الجديدة والمُتجددة.