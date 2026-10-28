وفاة حارسة حيوانات إثر هجوم نمر عليها داخل حديقة سفاري في هولندا

توفيت حارسة حيوانات في هولندا، أمس الثلاثاء، متأثرة بإصابتها جراء هجوم نمر عليها داخل حديقة «بيكسي بيرغن» للسفاري، حيث أمضت ما يقرب من 40 عامًا من حياتها المهنية.

وذكرت إدارة الحديقة أن المرأة، التي لم يُكشف عن هويتها التزامًا بقوانين الخصوصية الهولندية، تعرضت للهجوم يوم السبت الماضي أثناء عملها داخل حظيرة تضم نمرين فارسيين ذكرين، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة في الرأس والرقبة.

وأعربت إدارة الحديقة، في بيان، عن حزنها العميق لوفاة الموظفة، مقدمة تعازيها إلى أسرتها وأصدقائها والمقربين منها، مؤكدة أن رحيلها ترك أثرًا بالغًا في العاملين بالحديقة.

وبدأت الراحلة العمل في الحديقة، الواقعة بمدينة هيلفاريكبيك جنوبي هولندا، عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وقضت فيها معظم مسيرتها المهنية التي امتدت لنحو أربعة عقود.

وتجري السلطات تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسباب وجود الموظفة داخل الحظيرة، إذ لا يُسمح عادة للعاملين في حدائق الحيوانات بدخول المساحات التي توجد فيها الحيوانات المفترسة.