ماكرون يعرب عن تضامن فرنسا مع إسبانيا إثر الحادث المأساوي لتصادم قطارين

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامن بلاده مع إسبانيا، إثر حادث تصادم قطارين فائقي السرعة، أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وقال ماكرون، عبر حسابه على منصة «إكس»: «مأساة مروعة على السكك الحديدية في إسبانيا. نتوجه بأفكارنا إلى الضحايا وأسرهم، وإلى العديد من المصابين، وكذلك إلى جميع الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ. وأعرب للشعب الإسباني عن تضامن فرنسا معه».

وكان قطاران فائقا السرعة، تابعان لشركتي «رينفي» الإسبانية و«إيريو»، قد اصطدما صباح اليوم الأربعاء على الخط الرابط بين مدريد وإقليم الأندلس جنوب البلاد، ما أدى إلى خروج عربتين عن القضبان وسقوطهما على منحدر بجوار السكة الحديدية.

وكان القطاران يقلان أكثر من 500 راكب، فيما باشرت فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ، وجرى تعليق حركة القطارات على الخط المتضرر.