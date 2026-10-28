فلافيو بولسونارو يهرب إلى الإكوادور بعد فراره من البرازيل

أعلنت الحكومة الأرجنتينية اليوم، الأربعاء، أن المرشح الرئاسي اليميني المهزوم فلافيو بولسونارو كان في طريقه إلى الإكوادور بعد فراره من البرازيل.

دخل بولسونارو، الذي خسر جولة الإعادة في الانتخابات البرازيلية أمام لولا دي سيلفا يوم الأحد، الأرجنتين ليلة الثلاثاء قبل أن يستقل طائرة متجهة إلى الإكوادور، حسبما ذكرت المديرية الوطنية للهجرة في البلاد.

وأضافت أن الرجل البالغ من العمر 45 عاماً دخل الأرجنتين "بوثائق سفر سارية المفعول وبدون أي عائق قانوني"، على الرغم من صدور أمر قضائي يمنعه من الخروج.

وقالت الوكالة الحكومية إن بولسونارو وزوجته وابنتيه استقلوا "رحلة طيران خاصة تديرها شركة بايريس فلاي إس إيه متجهة إلى مدينة جواياكيل في الإكوادور".

وبحسب البيانات الواردة من موقع Flightradar24 الإلكتروني، فقد أقلعت الرحلة بعد منتصف الليل بقليل (0300 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء من بلدة بويرتو إيجوازو الأرجنتينية في شمال شرق البلاد.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر مجهولة، في وقت سابق أن بولسونارو وصل إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستصدر تأشيرات دخول لبولسونارو وعائلته، لكنها لم تؤكد معلومات سفرهم.

منعت المحكمة العليا البرازيلية بولسونارو من مغادرة البلاد وأمرته بتسليم جوازات سفره.

بولسونارو يخضع للتحقيق بتهم الفساد وغسل الأموال

يخضع بولسونارو للتحقيق بتهم الفساد وغسل الأموال، ومن المقرر أن يفقد الحصانة البرلمانية أيضاً بعد خسارته في الانتخابات.

لم يعترف بولسونارو بهزيمته الانتخابية، مستشهداً بقرار تمديد ساعات الاقتراع بسبب صعوبات التنقل التي منعت بعض المواطنين من التصويت.