الصحة الفلسطينية : ارتفاع حصيلة حرب الإبادة بغزة إلى 74,564 شهيدا

أعلنت الصحة بقطاع غزة ، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,564 شهيدا، و175,770 مصابا، منذ السابع من تأكتوبر 2023.

وقالت الصحة، قي بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 3 شهداء، و11 مصابا.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,568، والإصابات إلى 5,649، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 845، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.