الجيش الروسي يحرر بلدتين جديدتين في إطار العملية العسكرية الخاصة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حررت بلدتي أليسوفكا في مقاطعة خاركوف وباريلوفكا في مقاطعة سومي.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" إن ""في سياق العمليات النشطة، قامت وحدات من مجموعة "الشمال" بتحرير بلدتي أليسوفكا في مقاطعة خاركوف وباريلوفكا في مقاطعة سومي".

وأضاف البيان أن "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت قوات العدو في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو 240 فردا عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، و 15 مركبة، ومدفعيتي مدفعية ميدانية، ومركبة قتالية بنظام إطلاق صواريخ غراد متعددة، و6 محطات حرب إلكترونية

وأكدت الدفاع الروسية أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت 335 جنديًا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع الميدانية ومحطتين للحرب الإلكترونية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "المركز" الروسية".

ووفقًا للبيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة زابوروجيه".