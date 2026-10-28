الهند: مصرع 3 أشخاص وتدمير عشرات المنازل جراء إعصار "أرناب"

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل وتدمير عشرات المنازل؛ جراء إعصار "أرناب" الذي ضرب البلاد صباح اليوم.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن حالات الوفاة والخسائر وقعت في ولاية "أندرا براديش" التي تتعرض مناطقها الساحلية لأمطار غزيرة ورياح عاتية تصل سرعتها إلى 135 كيلو مترا في الساعة، ما دعا السلطات لإجلاء 50 ألف شخص من منازلهم.

وقد رفعت سلطات "أندرا براديش" والسلطات في ولاية "أوديشا" المجاورة من استعداداتهما لاستقبال الإعصار بإنشاء 4 آلاف ملجأ مؤقت ونقل الآلاف إلى مناطق آمنة ورفع حالة الجاهزية بوكالات الطوارئ والمنشآت الطبية.

يشار إلى أن منطقة خليج البنغال تعد إحدى أكثر المناطق المعرضة للأعاصير المدارية في العالم، ما يجعل الساحل الشرقي للهند عرضة بشكل خاص للكوارث الجوية المرتبطة بالبحر.