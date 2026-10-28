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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري تتابع موجة السيول بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال سيناء

سيول
سيول
حنان توفيق

تواصل وزارة الموارد المائية والري متابعة موجة الأمطار والسيول التي شهدتها محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال سيناء، من خلال مركز التنبؤ بالفيضان وفرق العمل الميدانية، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، لمتابعة حركة المياه بالأودية ومناسيبها وحالة منشآت الحماية.

وقد سبقت هذه الموجة توقعات صادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان للفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، أشارت إلى احتمالات سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر، بما يدعم اتخاذ الإجراءات الاستباقية للتعامل مع السيول.

وفي محافظة جنوب سيناء، شهدت الأودية الممتدة من دهب إلى طابا جريان مياه السيول، ومنها الأودية التي تصب في وادي وتير بنويبع، حيث تم رصد تدفقات المياه باتجاه خليج العقبة. وتشير التقديرات الأولية إلى حجز 10 مليون م3 بسدود وادى الزلجه و غليم و بحيرة الزلجه، ضمن جهود الحماية والحصاد بالمنطقة، إلى جانب متابعة منظومات حماية مدن نويبع وطابا ودهب، التي تستهدف الحد من أخطار السيول على المناطق السكنية والمنشآت والبنية التحتية. كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لغلق طريق نويبع–طابا احترازيًا أثناء جريان السيول.

وفي محافظة البحر الأحمر، أظهرت المتابعة الميدانية حجز نحو 2.4 مليون متر مكعب من مياه السيول بالبحيرتين الصناعيتين وسدي أم صليحة وأم حرينة، بمدينة شلاتين والشيخ الشاذلى ، ضمن منظومة الحماية من أخطار السيول بالمدينة.

وفي محافظة شمال سيناء، ساهمت الأمطار بمنطقة الكونتلا بمركز نخل في ملء بعض خزانات حصاد المياه، مع استمرار المتابعة الميدانية لمنشآت الحماية والحصاد بالمنطقة.

وبذلك، تشير التقديرات الميدانية الأولية إلى حجز نحو ١٢.٤ مليون متر مكعب من مياه السيول بمنشآت الحماية والحصاد في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع استمرار حصر كميات المياه بباقي الأودية وتقييم الحالة الفنية للمنشآت فور استقرار الأحوال الجوية.

وتؤكد الوزارة استمرار التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لمتابعة تطورات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وعدم عبور مجاري السيول أو المعابر أثناء جريان المياه، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وزارة الموارد المائية والري ودهب طابا جريان مياه السيول

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