تترقب جماهير كرة القدم الأفريقية، اليوم، مراسم قرعة دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2026-2027، للتعرف على منافسي الأهلي والزمالك وبيراميدز في مشوار المنافسة على اللقبين القاريين.

بث مباشر لقرعة دوري الأبطال والكونفدرالية بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز

وتضم مرحلة المجموعات في كل بطولة 16 فريقًا، موزعين على أربع مجموعات، بواقع أربعة أندية في كل مجموعة، وسط توقعات بمواجهات قوية تجمع بين الفرق العربية والأفريقية الساعية إلى مواصلة مشوارها نحو منصات التتويج.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

تُجرى قرعة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، عقب قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر انطلاقها في الثانية ظهرًا.

ويشارك الزمالك وبيراميدز في البطولة ممثلين للكرة المصرية، بينما ودع فريق زد منافسات الكونفدرالية من الدور التمهيدي الثاني أمام عزام يونايتد.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا

يمكن متابعة مراسم القرعة عبر قناة أون سبورت، إلى جانب القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على موقع يوتيوب، لمتابعة الكشف عن المجموعات ومواجهات الفرق المشاركة.

تصنيفات قرعة دوري أبطال أفريقيا

جرى تقسيم الفرق الـ16 إلى أربعة تصنيفات، يضم كل منها أربعة أندية، وفقًا للتصنيف المعتمد للقرعة.

التصنيف الأول: الزمالك، بيراميدز، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: الهلال السوداني، سيمبا التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي، يانج أفريكانز التنزاني.

التصنيف الثالث: مولودية الجزائر، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، نواذيبو الموريتاني، حوريا كوناكري الغيني.

التصنيف الرابع: النادي الأفريقي التونسي، ويليت الأنجولي، كولومبي سبورتيف الكاميروني، المغرب الفاسي المغربي.

منافسو الزمالك وبيراميدز المحتملون

يدخل الزمالك وبيراميدز القرعة من التصنيف الأول، وهو ما يعني عدم اجتماعهما في مجموعة واحدة وفقًا لنظام القرعة.

وينتظر الفريقان معرفة منافسيهما في المرحلة المقبلة، وسط احتمالات بمواجهات قوية أمام أندية بارزة، من بينها الهلال السوداني وسيمبا التنزاني ومولودية الجزائر، إلى جانب بقية الفرق المشاركة.

كما تضم البطولة عددًا من الأندية صاحبة الطموحات القارية، مثل الترجي التونسي ونهضة بركان المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي ويانج أفريكانز التنزاني وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

نظام دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

تُقام مرحلة المجموعات بمشاركة 16 فريقًا موزعين على أربع مجموعات، تضم كل واحدة أربعة أندية، وتتنافس الفرق خلالها على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتحظى القرعة باهتمام واسع، في ظل رغبة الزمالك وبيراميدز في تحقيق بداية قوية بالبطولة، والمضي قدمًا نحو المنافسة على اللقب الأفريقي خلال الموسم الجديد.

تصنيفات قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية

يأتي الأهلي ضمن فرق التصنيف الأول في قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب اتحاد العاصمة الجزائري والجيش الملكي المغربي، بالإضافة إلى الفريق المتأهل من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري والجمارك الموريتاني.

وجاءت التصنيفات الأربعة على النحو التالي:

التصنيف الأول: الأهلي، اتحاد العاصمة الجزائري، الجيش الملكي المغربي، المتأهل من مواجهة شباب بلوزداد والجمارك.

التصنيف الثاني: الرجاء المغربي، مانيما الكونغولي، عزام يونايتد التنزاني، الصفاقسي التونسي.

التصنيف الثالث: أهلي طرابلس الليبي، سينجيدا التنزاني، بلاك بولز الموزمبيقي، ريال باماكو المالي.

التصنيف الرابع: إسكو كارا التوجولي، ريد آروز الزامبي، أول أغسطس الأنجولي، ديربان سيتي الجنوب أفريقي.

منافسو الأهلي المحتملون في كأس الكونفدرالية

ينتظر الأهلي التعرف على منافسيه في دور المجموعات، مع استهداف بداية قوية تعزز فرصه في المنافسة على اللقب، علمًا بأن نظام القرعة يمنع مواجهته للأندية الموجودة معه في التصنيف الأول.

وقد تسفر القرعة عن مواجهات عربية مرتقبة أمام الرجاء المغربي أو الصفاقسي التونسي، كما يبرز أهلي طرابلس الليبي ضمن الفرق التي قد يلتقيها الأهلي، وهو الفريق الذي يتولى تدريبه المصري حسام البدري.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في دور المجموعات أندية الأهلي، واتحاد العاصمة والجيش الملكي، والرجاء والصفاقسي، ومانيما الكونغولي، وعزام يونايتد وسينجيدا التنزانيين، وأهلي طرابلس، وبلاك بولز، وريال باماكو، وإسكو كارا، وريد آروز، وأول أغسطس، وديربان سيتي، إلى جانب المتأهل من مواجهة شباب بلوزداد والجمارك.