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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عيد عبدالملك: الأندية المتأهل لمجموعات دوري الأبطال قوية.. ولقاء المقاولون صعب للزمالك

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن جميع الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا تمتلك إمكانيات كبيرة، مشيرًا إلى أن المنافسة في البطولة ستكون صعبة وقوية في ظل تقارب مستويات الفرق المتأهلة، مع امتلاك الزمالك تاريخًا عظيمًا في البطولة القارية.

وقال عبد الملك، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، إن جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى دور المجموعات تمثل منافسين أقوياء، وهو ما يتطلب استعدادًا جيدًا من الزمالك للتعامل مع المباريات المقبلة، والتركيز على تحقيق النتائج الإيجابية من أجل مواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن وجود تقنية الفيديو «VAR» في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا يعد أمرًا إيجابيًا، لما تمثله التقنية من أهمية في مراجعة الحالات التحكيمية المؤثرة، والمساعدة في خروج المباريات بصورة أكثر عدالة.

وعن مواجهة الزمالك أمام المقاولون العرب، أكد عبد الملك أن المباراة لن تكون سهلة، في ظل امتلاك المنافس عناصر هجومية جيدة قادرة على تشكيل خطورة، وهو ما يتطلب من لاعبي الزمالك التركيز طوال اللقاء، والتعامل بصورة جيدة مع نقاط القوة لدى المنافس.

وشدد عبد الملك على أهمية استغلال الفرص التي تتاح للفريق خلال المباراة، خاصة أن مثل هذه المواجهات قد تحسمها التفاصيل الصغيرة، مؤكدًا ضرورة استغلال أنصاف الفرص من أجل تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى مستوى بعض لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أن إيشو يمتلك حلولًا جيدة داخل الملعب، ويمكنه تقديم الإضافة من خلال قدراته على التعامل مع المواقف المختلفة خلال المباريات.

كما أشار إلى أن أحمد شريف استعاد الثقة، وهو ما يمثل أمرًا إيجابيًا للفريق، مؤكدًا أهمية استمرار اللاعبين في تقديم مستويات جيدة، ومساعدة الزمالك على تحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.

واختتم عبد الملك تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المرحلة المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو القاري، في ظل قوة المنافسة، وحاجة الزمالك إلى التركيز واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق الانتصارات وإسعاد جماهيره.

أحمد عيد عبد الملك الزمالك دوري أبطال أفريقيا نادي الزمالك أخبار الزمالك

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