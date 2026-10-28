يستحضر بطولات حرب أكتوبر.. «آخر رقصة في كيبور» يتصدر نسب المشاهدة في مصر| تفاصيل

تمكن فيلم “آخر رقصة في كيبور” من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه بعدة أيام على منصة watch it.

احتل فيلم “آخر رقصة في كيبور” المركز الأول من أصل 10 مراكز للأفلام الأعلى مشاهدة في مصر.

الفيلم من إنتاج وإخراج كريم عبد الوهاب، وتتجاوز مدته 33 دقيقة، ويجمع بين السرد الوثائقي والمعالجة الدرامية، مسلطًا الضوء على الأيام الحاسمة التي سبقت عبور القوات المسلحة المصرية قناة السويس، وصولًا إلى السادس من أكتوبر، الذي يمثل محطة فارقة في التاريخ المصري والعربي.

يتناول «آخر رقصة في كيبور» الفترة الممتدة من 3 إلى 6 أكتوبر 1973، مستعرضًا التطورات العسكرية والاستخباراتية التي سبقت اندلاع الحرب، وما ارتبط بها من خطط واستعدادات وعمليات خداع استراتيجي.

وينتقل العمل بين عدد من المواقع ومراكز اتخاذ القرار على الجانبين المصري والإسرائيلي، ليقدم تصورًا للمشهد السياسي والعسكري الذي سبق المعركة، مع تسليط الضوء على دور أجهزة الاستخبارات، واستعدادات القوات المسلحة المصرية، والعمليات التي مهدت لعبور قناة السويس واقتحام خط بارليف.

كما يستعرض الفيلم أدوارًا متعددة للقوات المصرية، من القوات الجوية والبحرية إلى قوات المهندسين والمشاة، في معالجة تسعى إلى الجمع بين المعلومات العسكرية والسرد السينمائي.





