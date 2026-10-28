خبير تمويل واستثمار: تثبيت أسعار الفائدة الأقرب في اجتماع «المركزي» المقبل

رجّح الدكتور باهر عبدالعزيز، خبير الاقتصادى والتمويل والاستثمار، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، موضحًا أن الإبقاء على المستويات الحالية يتيح تقييم أثر قرارات التشديد النقدي السابقة، دون تحميل الشركات والأنشطة الإنتاجية أعباء تمويلية إضافية.

وأشار عبدالعزيز إلى أن رفع أسعار الفائدة بصورة محدودة يظل احتمالًا قائمًا حال عودة الضغوط التضخمية أو حدوث تراجع مؤثر في سعر صرف الجنيه ينعكس على الأسعار المحلية، مؤكدًا أن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب توافر مؤشرات اقتصادية واضحة تبرر زيادة التشديد النقدي.

وأضاف أن التحدي الرئيسي أمام السياسة النقدية يتمثل في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز موارد النقد الأجنبي.

ارتفاع الفائدة يزيد تكلفة التمويل على الشركات

وأكد خبير التمويل والاستثمار أن تثبيت أسعار الفائدة يمنح الاقتصاد فرصة لامتصاص آثار القرارات النقدية السابقة، خاصة في ظل تأثير تكلفة الاقتراض على الخطط الاستثمارية للشركات واحتياجاتها التمويلية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد أعباء تمويل رأس المال العامل، ويرفع تكلفة الاقتراض اللازم لشراء الخامات وتحديث المعدات وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى تأجيل خططها الاستثمارية، لا سيما في القطاعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن استمرار تكلفة التمويل عند مستويات مرتفعة لفترات طويلة قد يؤثر على قرارات الاستثمار والتوسع والتشغيل، ما يجعل تقييم الأثر الاقتصادي لأسعار الفائدة أحد العوامل المهمة في تحديد مسار السياسة النقدية.

وأضاف أن ارتفاع الفائدة قد يزيد أيضًا تكلفة خدمة الدين الحكومي، وفقًا لهيكل التمويل وآجاله، وهو ما يستدعي الموازنة بين متطلبات مواجهة التضخم والتكلفة المالية للتشديد النقدي.

التضخم وسعر الصرف يحسمان قرار «المركزي» بشأن الفائدة

وأوضح باهر عبدالعزيز أن قرار البنك المركزي المصري المقبل سيظل مرتبطًا بتطورات التضخم ومدى استدامة تراجعه، إلى جانب تحركات سعر صرف الجنيه وتأثيرها على تكلفة السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار قد ينتج عن عوامل متعددة، تشمل زيادة الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتحركات أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، فضلًا عن تغيرات سعر الصرف، وهو ما يتطلب تقييم طبيعة الضغوط التضخمية قبل اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن رفع الفائدة قد يسهم في إدارة السيولة وتعزيز جاذبية الادخار بالجنيه المصري، لكنه لا يعالج وحده الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات أو الاعتماد على الواردات.

وأكد أن استمرار الضغوط على العملة المحلية وانتقال آثارها إلى الأسعار بصورة متواصلة قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم موقفه، بينما يمنح استقرار سوق الصرف واحتواء التضخم فرصة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

زيادة الإنتاج والصادرات تدعم استقرار الجنيه

وشدد خبير التمويل والاستثمار على أن تحقيق استقرار مستدام في الأسعار وسوق الصرف يتطلب تعزيز قدرة الاقتصاد على زيادة المعروض المحلي من السلع والخدمات، ورفع كفاءة الإنتاج، وتوسيع المكون المحلي في الصناعة، بما يقلل تأثر الأسعار بالصدمات الخارجية.

وأوضح أن زيادة الصادرات ورفع قيمتها المضافة يسهمان في تعزيز موارد النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على التدفقات المالية قصيرة الأجل، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية.

وأضاف أن تحفيز الاستثمار لا يرتبط بأسعار الفائدة وحدها، بل يتطلب أيضًا استقرار السياسات الاقتصادية، ووضوح القواعد المنظمة للأعمال، وتوافر الطاقة ومدخلات الإنتاج، وتحسين قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق.

وأكد أن التكامل بين السياسة النقدية والسياسات الإنتاجية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ إذ تعمل السياسة النقدية على احتواء التضخم وإدارة السيولة، بينما تسهم زيادة الإنتاج والصادرات في معالجة جانب من الاختلالات الهيكلية التي تضغط على الأسعار وسوق الصرف.

باهر عبدالعزيز: الرفع المحدود للفائدة احتمال احتياطي

واختتم باهر عبدالعزيز تصريحاته بالتأكيد على أن تثبيت أسعار الفائدة يبدو السيناريو الأقرب في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، في ظل أهمية الحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار ودعم الاستثمار والإنتاج، مع استمرار متابعة تطورات التضخم وسعر صرف الجنيه.

وأشار إلى أن رفع الفائدة بصورة محدودة يظل احتمالًا احتياطيًا إذا ظهرت ضغوط تضخمية مستدامة أو تراجع مؤثر في قيمة الجنيه، موضحًا أن تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل يتطلب، إلى جانب القرارات النقدية، زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وتحسين الإنتاجية، بما يدعم موارد النقد الأجنبي ويحد من الضغوط التضخمية.