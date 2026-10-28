الحكومة توافق على تطوير شارع عين شمس الرئيسي ضمن خطة رصف القاهرة 2026/2027

وافقت الحكومة على إدراج شوارع بمحافظة القاهرة في الخطة الاستثمارية لتطوير ورفع كفاءة الطرق خلال العام المالي الجاري 2026/ 2027، وذلك بناء على طلب مقدم من النائب أشرف مرزوق عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بدائرة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وأعلن النائب أشرف مرزوق، موافقة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على إدراج شارع عين شمس الرئيسي ضمن خطة الرصف والتطوير للعام المالي 2026/2027، استجابة للطلب الذي تقدم به النائب بشأن رفع كفاءة الشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توجيه مديرية الطرق باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

وأضاف أن الطلب الرسمي جرى تقديمه إلى محافظة القاهرة في 14 مارس 2026، في إطار متابعة احتياجات أهالي الدائرة والعمل على تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، ثم صدرت موافقة المحافظ على الطلب، مع التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج الشارع ضمن الخطة المستهدفة، وأوضح استمرار المتابعة مع الجهات التنفيذية المعنية لضمان استكمال الإجراءات اللازمة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يساهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين بمنطقة عين شمس، لافتا إلى إلى استمرار التحركات بشأن تطوير عدد من الشوارع الحيوية بالدائرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث جرت مخاطبة محافظة القاهرة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالكتاب رقم (115)، بشأن دراسة وتحديد إجراءات رصف وتطوير شوارع أحمد عصمت والزهراء وعين شمس ومنشية التحرير.

وتقدم النائب أشرف مرزوق عزيز بالشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ومديرية الطرق بمحافظة القاهرة، وشدد على أن المتابعة البرلمانية والميدانية ستتواصل مع محافظة القاهرة ومديرية الطرق والأجهزة التنفيذية المختصة، حتى استكمال الإجراءات وبدء تنفيذ أعمال الرصف والتطوير، إلى جانب متابعة مطالب المواطنين المتعلقة برفع كفاءة الشوارع الرئيسية والحيوية بالدائرة.