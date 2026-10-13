محافظ أسوان يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بتكلفة 110 ملايين جنيه

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جهود مديرية الطرق بقيادة المهندس أحمد الملوانى فى إستكمال تنفيذ أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2026/2027، بإجمالى أطوال تصل إلى 23 كم ، وبتكلفة إجمالية تبلغ 110 مليون و950 ألف جنيه، وذلك لرصف ورفع كفاءة الطرق بمختلف المناطق ، فى إطار حرص المحافظة على تحسين شبكة الطرق الداخلية ، ورفع كفاءة المحاور والشوارع ، وتيسير حركة المواطنين والمركبات ، والإرتقاء بالمظهر الحضارى .

إستكمال أعمال رصف الطرق ورفع الكفاءة بمركز ومدينة إدفو



وفي هذا السياق، شملت الأعمال الجارية بنطاق مركز ومدينة إدفو رصف طريق الغنيمية – الحاجر بطول 1.5 كم، إلى جانب رصف شارعي السيدة زينب والسنطي ببلاطات الإنترلوك ، فضلًا عن إحلال طبقة الأساس بشارع 23 يوليو، بما يسهم فى تحسين حالة الطرق وتيسير حركة الانتقال داخل المناطق المستهدفة.

تطوير الشوارع وتركيب الإنترلوك بمختلف مناطق مدينة أسوان

وفي مدينة أسوان، تضمنت الأعمال رش طبقة التشريب (MC)، وتنفيذ أعمال رصف شارع مسجد السلام بمنطقة بركة الدماس بأطوال تصل إلى 2 كم، بالإضافة إلى تركيب بلاطات الإنترلوك بمنطقتي أرض الجميلي 1 و2.

كما شملت الأعمال تركيب بلاطات الإنترلوك بمنطقة أطلس، بالشارع الموازي لخط السكة الحديد وحتى كوبري الشيخ عيسى، بطول 500 متر، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف بشارع المقابر، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين حالة الشوارع الداخلية ورفع كفاءتها.