لليوم الثاني.. محافظ أسوان يتابع استكمال ورشة «حوكمة إدارة البرنامج السكانى بالمحليات»

قدم المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، شكره وتقديره للجهود التى تبذلها وزارة التنمية المحلية والبيئة، بقيادة الدكتورة منال عوض، والدور المحورى الذى تقدمه الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل بهدف خفض معدلات النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023–2030).

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية السكانية، وتنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى.

استقراء المؤشرات السكانية والخصائص الديموغرافية بمحافظة أسوان

وفي هذا السياق، استكملت لليوم الثانى على التوالي فعاليات ورشة عمل “حوكمة إدارة البرنامج السكاني بالمحليات”، التي تنظمها الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية والبيئة لاستقراء المؤشرات السكانية والخصائص الديموغرافية بمحافظة أسوان، بمشاركة المعنيين بالملف السكانى بالمحافظة، ورانيا مغربى، مدير وحدة السكان بالمحافظة، ومنسقى السكان بالمراكز والقرى، إلى جانب المختصين بمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

تأتى الورشة في إطار تعزيز كفاءة إدارة البيانات السكانية، وتحديد القضايا ذات الأولوية استنادًا إلى المؤشرات المتاحة وتحليلها، ثم ترتيب المشكلات وفقًا لمعايير محددة، ودراسة الحلول المناسبة تمهيدًا لإعداد مبادرات مجتمعية تستهدف التعامل مع هذه القضايا بصورة عملية وفعالة.

تحليل الإحصاءات الحيوية وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية



واستعرضت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان، الإحصاءات الحيوية ومؤشرات الصحة الإنجابية والخصائص السكانية المختلفة بالمحافظة استنادًا إلى مصادر الإحصاءات الرسمية، مع التأكيد على أهمية التحقق من مدى انتشار الظواهر السلبية بالمراكز والقرى من خلال المعايشة الميدانية والملاحظة والحوار المجتمعى.

كما عرضت آليات تحديد الفئات المستهدفة، وحشد الموارد والإمكانات المجتمعية، وإعداد خطط عمل للمبادرات المقترحة، بما يضمن إرتباطها بالإحتياجات الحقيقية للمواطنين، ويسهم فى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى المجتمعات المحلية.

شكر وتقدير للتسهيلات اللوجستية للمحافظة لإنجاح ورشة العمل

وأعربت رئيس الوحدة المركزية للسكان عن شكرها للمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، والأجهزة التنفيذية المعاونة لما قدموه من تسهيلات وتيسيرات لوجستية عديدة ساهمت فى إنجاح فعاليات الورشة وتحقيق أهدافها.

ربط المؤشرات السكانية بالخطط التنموية وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار

وأشارت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل إلى أن هذه الورشة تأتى ضمن جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة أسوان لتعزيز حوكمة إدارة البرنامج السكاني بالمحليات، وتفعيل منظومة المتابعة والتقييم، وربط المؤشرات السكانية بالخطط التنموية، بما يدعم إتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويساعد على توجيه الموارد والإمكانات نحو الإحتياجات الفعلية للمواطنين.

وأضافت أن الورشة تستهدف تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات التنفيذية والمجتمعية، وتطوير آليات العمل الميدانى بما يدعم تحسين الخصائص السكانية، ويرفع كفاءة المبادرات المحلية، ويعزز الاستثمار فى رأس المال البشرى اتساقًا مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤيتى مصر 2030 وأسوان 2040.