أخبار أسوان.. مشاركة بمنتدى جنيف ومسابقة للأصوات وورشةعمل لوحدة السكان

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق: 12/10/2026 أحداث متنوعة.

تحت شعار " المدن تعمل من أجل مستقبل مستدام " ، شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، فى فعاليات الإجتماع السادس لمنتدى رؤساء البلديات التابع للأمم المتحدة لعام 2026 (Forum of Mayors) ، والذى يعقد على مدار يومى 12 و13 أكتوبر الجارى بمدينة جنيف بدولة سويسرا، ، وذلك لإستعراض التجربة التنموية والسياحية لزهرة الجنوب ، والترويج لما تمتلكه من مقومات واعدة وفرص إستثمارية متنوعة .

https://www.elbalad.news/7139092

بدأت مديرية أوقاف أسوان تنفيذ أعمال التصفيات الأولية لمسابقة الأصوات الندية للابتهال الديني والأذان، التي تنظمها وزارة الأوقاف، وذلك بمقر ديوان عام المديرية بمنطقة النفق .

ويأتي ذلك فى ضوء حرص الوزارة على اكتشاف المواهب المتميزة في الابتهال الديني والأذان، وتشجيع أصحاب الأصوات الحسنة، والارتقاء بمستوى الأداء.

https://www.elbalad.news/7138808

جهود متنوعة



أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالجهود التى تبذلها وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، والدعم الفنى المتواصل الذى تقدمه الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ، بهدف خفض معدلات النمو السكانى، وتحسين الخصائص السكانية، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023–2030) ، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإرتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

https://www.elbalad.news/7139106

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، العاملين بمركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، بقيادة الدكتورة دعاء فتحى، بالتنسيق لتنفيذ برنامج تدريبى مالى وإدارى يستهدف رفع كفاءة الكوادر المحلية وتطوير مهاراتها الوظيفية، بما يدعم تحسين الأداء المؤسسى وتحقيق الانضباط الإدارى والمالى.

https://www.elbalad.news/7139272

واصلت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة، برئاسة محمود محمد بهاء رئيس المدينة تنفيذ أعمال النظافة والتجميل بمختلف أنحاء المدينة، مع تكثيف جهود العاملين بقسم النظافة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والداخلية، والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

https://www.elbalad.news/7139318