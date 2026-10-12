محافظ أسوان يشارك فى الاجتماع السادس لمنتدى رؤساء البلديات التابع للأمم المتحدة بجنيف ..صور

تحت شعار " المدن تعمل من أجل مستقبل مستدام " ، شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، فى فعاليات الإجتماع السادس لمنتدى رؤساء البلديات التابع للأمم المتحدة لعام 2026 (Forum of Mayors) ، والذى يعقد على مدار يومى 12 و13 أكتوبر الجارى بمدينة جنيف بدولة سويسرا، ، وذلك لإستعراض التجربة التنموية والسياحية لزهرة الجنوب ، والترويج لما تمتلكه من مقومات واعدة وفرص إستثمارية متنوعة .

ويقام هذا الحدث في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بتنظيم من اللجنة الإقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE) بالتعاون مع اللجان الإقليمية الأخرى (مثل الإسكوا) ومركز المدن العالمية.

إستعراض المقومات السياحية والتراثية لعروس المشاتى

وخلال فعاليات المنتدى ، سيشارك محافظ أسوان كمتحدث رئيسى فى جلسة الغد حول جهود التنمية على المستوى المحلى ، وأيضاً الحديث عن رؤية أسوان 2040 ، والتى تأتى متواكبة مع رؤية مصر 2030 .

كما سيقوم المهندس عمرو لاشين بإستعراض التجربة السياحية لمحافظة أسوان، وما تتميز به عروس المشاتى من تنوع فريد فى الأنماط السياحية، التى تشمل السياحة الثقافية والتراثية والبيئية والعلاجية، وسياحة السفارى والصيد، ومشاهدة الطيور، والرحلات النيلية، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز المقاصد السياحية على المستويين المحلى والدولى.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إبراز الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمات السياحية، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، من خلال رفع كفاءة المقاصد السياحية والمناطق الأثرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين، بما يسهم فى تقديم تجربة سياحية متميزة للأفواج الوافدة من مختلف دول العالم، وتعظيم الإستفادة من المقومات الطبيعية والحضارية والتراثية التى تنفرد بها المحافظة.

فرص إستثمارية واعدة لدعم الإقتصاد المحلى وتوفير فرص العمل



كما سيقوم المحافظ عمرو لاشين بإستعراض الفرص الإستثمارية المتنوعة التى تمتلكها أسوان، بإعتبارها عاصمة الإقتصاد الإفريقى كما أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مستندة إلى موقعها الجغرافى المتميز ، وما تزخر به من مقومات سياحية وثقافية وطبيعية وثروات تعدينية ، إلى جانب الفرص المتاحة فى قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأكد المحافظ العمل على تحويل هذه المقومات إلى مشروعات إستثمارية حقيقية تسهم فى دعم الإقتصاد المحلى، وتوفير فرص عمل جديدة ، وتحقيق عوائد تنموية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين من خلال تهيئة بيئة جاذبة للإستثمار ، وتيسير الإجراءات ، وتقديم أوجه الدعم اللازمة للمستثمرين ، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات ، فضلاً عن طرح الفرص الإستثمارية المتاحة ، مع التركيز على المشروعات التى تتناسب مع طبيعة أسوان وميزاتها النسبية ، وتحقق قيمة مضافة للإقتصاد والمجتمع المحلى.

عقد سلسلة من الاجتماعات البينية لمنتدى رؤساء البلديات التابع للأمم المتحدة

وشهدت فعاليات المنتدى عقد سلسلة من الاجتماعات البينية بين رؤساء البلديات وممثلى المدن والجهات المشاركة، جرى خلالها تبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات فى مجالات التنمية الحضرية المستدامة، ومناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه المدن، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المنتدى منصة دولية لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة

ويجمع منتدى رؤساء البلديات التابع للأمم المتحدة رؤساء البلديات من مختلف أنحاء المنطقة التابعة للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأوروبا (UNECE) وخارجها، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وصياغة رؤية مشتركة تدعم دور الحكومات المحلية فى تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وذلك من خلال اعتماد وثيقة ختامية تعكس الأولويات المشتركة للمدن والمجتمعات المشاركة.

ويتوافق الإجتماع مع توجهات المنتدى السياسى الرفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة لعام 2026، الذى عقد فى يوليو الماضى، حيث يركز على التنفيذ المحلى للغايات الرئيسية للهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة، المعنى بإقامة مدن ومجتمعات محلية مستدامة، مع بحث سبل توظيف الابتكار والإبداع فى تعزيز التنمية الحضرية، وتحسين جودة الحياة، ودعم قدرة المدن على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

الأهداف والمحاور الرئيسية للإجتماع

التنفيذ المحلي لأهداف التنمية المستدامة : يركز المنتدى بشكل أساسي على الهدف الحادي عشر (SDG 11) المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة ، ويشمل ذلك قضايا الإسكان الميسور التكلفة، والتنقل المستدام، والحد من مخاطر الكوارث، وحماية التراث الثقافي والطبيعى .

الابتكار الحضرى : يبحث دور الإبداع والحلول المبتكرة في تعزيز التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة وسيشهد الحفل تقديم "جائزة الويبو لمدينة الإبتكار " .

تبادل الخبرات: يجمع المنتدى أكثر من 60 إلى 80 من رؤساء البلديات والقادة المحليين من مختلف أنحاء العالم لتبادل أفضل الممارسات والحلول العملية.

الوثيقة الختامية: يهدف الإجتماع إلى إعتماد وثيقة ختامية مشتركة (مسودة القرار ECE/HBP/2026/4) تعكس الأولويات والإلتزامات المشتركة للحكومات المحلية من أجل مستقبل مستدام .

تعكس مشاركة محافظ أسوان فى المنتدى الدولى بجنيف حرص المحافظة على تعزيز حضورها فى المحافل الدولية ، والترويج لمقوماتها السياحية والإستثمارية، وتبادل الخبرات فى مجال التنمية الحضرية المستدامة، بما يدعم جهود جذب الإستثمارات ، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة لأبناء المحافظة .