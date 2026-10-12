أوقاف أسوان تبدأ تنفيذ مسابقة الأصوات الندية للابتهال الديني والأذان

بدأت مديرية أوقاف أسوان تنفيذ أعمال التصفيات الأولية لمسابقة الأصوات الندية للابتهال الديني والأذان، التي تنظمها وزارة الأوقاف، وذلك بمقر ديوان عام المديرية بمنطقة النفق .

ويأتي ذلك فى ضوء حرص الوزارة على اكتشاف المواهب المتميزة في الابتهال الديني والأذان، وتشجيع أصحاب الأصوات الحسنة، والارتقاء بمستوى الأداء.

اختبارات

ويتم إجراء الاختبارات أمام لجنة برئاسة الدكتور محمد حازم، مدير مديرية أوقاف أسوان، وعضوية كل من الدكتور محمود عبد الرحيم، مدير الدعوة، والشيخ مصطفى البنباني، مبتهل معتمد بإذاعة القرآن الكريم، والشيخ الشاذلي طلحة، قائد فكر إمام مسجد الحاج حسن، والشيخ محمد محمود الرفاعي، رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية، لتقييم المتقدمين وفق الضوابط والمعايير المحددة للمسابقة.

هذا وتأتى هذه التصفيات في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برعاية المواهب الصوتية المتميزة، وإبراز النماذج المتقنة لفن الابتهال الديني والأذان، بما يعزز جمال الأداء، وسلامة اللغة والنطق، والخشوع والتأثير، ويُسهم في خدمة القرآن الكريم والشعائر الدينية.