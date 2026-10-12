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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| حملات تموينية بالأسواق والمخابز.. وتحسين مستوى الخدمات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق  11/10/2026 أحداثا متنوعة. 

تواصل مديرية التموين بأسوان جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الإستهلاكية، بهدف ضبط جودة الخبز المنتج، ومتابعة حركة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لمحاولات الغش والإحتكار ومنع خلق سوق سوداء للسلع الغذائية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتى ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية، وتنفيذاً لتكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إستهدفت المرور على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضبط المخالفات، ومتابعة جودة السلع والخبز المدعم، والتصدي لأى ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بمنظومة الدعم.

https://www.elbalad.news/7138235

جهود متنوعة 

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التفاعل المباشر مع المطالب والشكاوى الجماهيرية والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، مع تخفيف أى معاناة عن المواطنين ، ومواصلة جهود رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات وإزالة التعديات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة، وتطهير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ، ومراجعة كفاءة الإنارة العامة ، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بمختلف المناطق والقرى.

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بإشراف محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة، وبمتابعة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى، بتنفيذ عدد من الحملات الميدانية المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، حيث شهد السوق السياحى حملة مكبرة بمشاركة الجهات الأمنية، بقيادة اللواء أسامة حتاتة مساعد مدير الأمن، والعميد عاطف عبد الله قائد شرطة المرافق، وبالتنسيق مع حى غرب المدينة، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 70 حالة إشغال ، وتحرير 7 محاضر للمخالفين.

كما نفذ حى شرق المدينة حملة لرفع الإشغالات بشارع السماد أمام المواقف وميدان النفق، وأسفرت عن رفع 25 حالة إشغال، فيما شهد حى الصداقة الجديدة حملة مماثلة أسفرت عن رفع 20 حالة إشغال ومضبوطات، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات، ومنع التعدى على الأرصفة وحرم الطريق.

https://www.elbalad.news/7138221

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