تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية بتحرير 66 محضر تموينى بأسوان

تواصل مديرية التموين بأسوان جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الإستهلاكية، بهدف ضبط جودة الخبز المنتج، ومتابعة حركة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لمحاولات الغش والإحتكار ومنع خلق سوق سوداء للسلع الغذائية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتى ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية، وتنفيذاً لتكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

حملات رقابية مكثفة بجميع المراكز والمدن

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إستهدفت المرور على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضبط المخالفات، ومتابعة جودة السلع والخبز المدعم، والتصدي لأى ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بمنظومة الدعم.

تحرير 66 محضراً للمخالفين

وأسفرت الحملات عن تحرير 66 محضراً تموينياً متنوعاً، بواقع 17 محضراً في مجال الأسواق، و49 محضراً فى مجال المخابز البلدية، شملت مخالفات متنوعة تم رصدها خلال أعمال التفتيش والمرور الميدانى ، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فى إطار إحكام الرقابة اليومية على الأنشطة التموينية، وضمان الإلتزام بالضوابط المنظمة لتداول السلع وإنتاج الخبز المدعم.