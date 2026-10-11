جهود للإرتقاء بمستوى الخدمات بمدينة أسوان ورفع حالات الإشغالات

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التفاعل المباشر مع المطالب والشكاوى الجماهيرية والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، مع تخفيف أى معاناة عن المواطنين ، ومواصلة جهود رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات وإزالة التعديات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة، وتطهير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ، ومراجعة كفاءة الإنارة العامة ، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بمختلف المناطق والقرى.

حملات مكبرة لرفع الإشغالات وتحقيق الإنضباط بالشوارع

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بإشراف محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة، وبمتابعة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى، بتنفيذ عدد من الحملات الميدانية المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، حيث شهد السوق السياحى حملة مكبرة بمشاركة الجهات الأمنية، بقيادة اللواء أسامة حتاتة مساعد مدير الأمن، والعميد عاطف عبد الله قائد شرطة المرافق، وبالتنسيق مع حى غرب المدينة، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 70 حالة إشغال ، وتحرير 7 محاضر للمخالفين.

كما نفذ حى شرق المدينة حملة لرفع الإشغالات بشارع السماد أمام المواقف وميدان النفق، وأسفرت عن رفع 25 حالة إشغال، فيما شهد حى الصداقة الجديدة حملة مماثلة أسفرت عن رفع 20 حالة إشغال ومضبوطات، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات، ومنع التعدى على الأرصفة وحرم الطريق.

لقاءات جماهيرية ومبادرات توعوية وخدمات مباشرة بالقرى

وفى قرية غرب أسوان، تم تنظيم لقاء مع المواطنين بقرية قرميلة بقطاع الكوبانية للإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم والتعرف على إحتياجاتهم، إلى جانب تنفيذ مبادرة توعوية بعنوان " لا للتنمر " بمدرسة عبد الشكور حجازى الثانوية الفنية بنات، من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالقرية، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة وإنارة أعمدة ومحولات الإنارة، ورفع كفاءة الإنارة بمقر الحماية المدنية بالبليدة، ومواصلة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بالقرى والنجوع التابعة، وإصلاح وصيانة خط مياه بقطر بوصة بنجع الحجاب.

وفى قرية أبو الريش بحرى، تم تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية شاملة بمختلف التخصصات بنجع الشيخ على بأبو الريش قبلى، بالتوازى مع إزالة أحد أعمدة الإنارة المائلة والآيلة للسقوط بمطلع كلية الهندسة، ومتابعة صيانة الأعمدة وتركيب الكشافات بمناطق الملقطة والشيخ على، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بالنجوع التابعة والطريق الرئيسى.

كما تضمنت الجهود بقرى وادى كركر متابعة أعمال النظافة وجرد وري الأشجار، وإصلاح كسورات المياه وصيانة مناهل الصرف الصحى، فضلاً عن متابعة صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات وتهيئة بيئة معيشية أفضل للمواطنين.

التعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات

وفى سياق متصل، كثفت الوحدة المحلية جهودها للتصدى لمخالفات البناء والتعديات، حيث شهد حى جنوب المدينة إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص فى حالتين، ومصادرة مواد ومعدات البناء بحضور شرطة المرافق، إلى جانب إيقاف العمل بشدتين خشبيتين مقامتين بدون ترخيص بشارع العروسة بمنطقة خالد بن الوليد وإمتداد العقاد، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بحضور أحمد عبد الراضى نائب رئيس المدينة ، ومدير المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية.

كما تم بحى الصداقة الجديدة إيقاف أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص، ومصادرة معدات ومواد البناء، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتوازى مع إستكمال أعمال تطهير شبكة الصرف الصحى الرئيسية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة النظافة ورفع تراكمات القمامة بنطاق الحى.

وفى حى غرب المدينة، تم إيقاف أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص بشارع البصالى، ومصادرة معدات ومواد البناء، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلاً عن إيقاف أعمال بناء وتكسير شدة خشبية بمنطقة الشارع الجديد، بحضور نواب رئيس المدينة ومدير المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية.

صيانة المرافق ورفع كفاءة الإنارة والنظافة العامة

وشملت جهود الوحدة المحلية متابعة أعمال صيانة وتركيب كشافات الإنارة بحى شرق المدينة، ومتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمختلف الأحياء والقرى والنجوع، إلى جانب إصلاح أعطال وكسورات المياه وصيانة مناهل الصرف الصحى بوادى كركر، وإستكمال تطهير شبكة الصرف الصحى بالصداقة الجديدة، بما يدعم إنتظام الخدمات الأساسية ويحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



