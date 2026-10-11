محافظ أسوان يوجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة التفاعل المباشر مع مطالب المواطنين

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بضرورة التفاعل المباشر مع المطالب الجماهيرية والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة، مع تخفيف أى معاناة عن المواطنين، ومواصلة جهود رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات وإزالة التعديات، وتكثيف أعمال النظافة العامة، وتطهير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة كفاءة الإنارة العامة، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بمختلف المناطق والقرى.

وذكر -بيان للمحافظة اليوم/الأحد/- أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، قامت بتنفيذ عدد من الحملات الميدانية المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، حيث شهد السوق السياحى حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 70 حالة إشغال، وتحرير 7 محاضر للمخالفين.

وتابع البيان أن حى شرق المدينة نفذ حملة لرفع الإشغالات بشارع السماد أمام المواقف وميدان النفق، وأسفرت عن رفع 25 حالة إشغال، فيما شهد حى الصداقة الجديدة حملة مماثلة أسفرت عن رفع 20 حالة إشغال ومضبوطات، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات، ومنع التعدى على الأرصفة وحرم الطريق.

وفى قرية غرب أسوان، تم تنظيم لقاء مع المواطنين بقرية قرميلة بقطاع الكوبانية للاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم والتعرف على احتياجاتهم، إلى جانب تنفيذ مبادرة توعوية بعنوان " لا للتنمر " بمدرسة عبد الشكور حجازى الثانوية الفنية بنات، من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالقرية، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة وإنارة أعمدة ومحولات الإنارة، ورفع كفاءة الإنارة بمقر الحماية المدنية بالبليدة، ومواصلة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بالقرى والنجوع التابعة، وإصلاح وصيانة خط مياه بقطر بوصة بنجع الحجاب.

وفى قرية أبو الريش بحرى، تم تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية شاملة بمختلف التخصصات بنجع الشيخ على بأبو الريش قبلى، بالتوازى مع إزالة أحد أعمدة الإنارة المائلة والآيلة للسقوط بمطلع كلية الهندسة، ومتابعة صيانة الأعمدة وتركيب الكشافات بمناطق الملقطة والشيخ على، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بالنجوع التابعة والطريق الرئيسى.

وفى سياق متصل، كثفت الوحدة المحلية جهودها للتصدى لمخالفات البناء والتعديات، حيث شهد حى جنوب المدينة إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص فى حالتين، ومصادرة مواد ومعدات البناء بحضور شرطة المرافق، إلى جانب إيقاف العمل بشدتين خشبيتين مقامتين بدون ترخيص بشارع العروسة بمنطقة خالد بن الوليد وإمتداد العقاد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بحضور أحمد عبد الراضى نائب رئيس المدينة ، ومدير المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية.

كما تم بحى الصداقة الجديدة إيقاف أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص، ومصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتوازى مع استكمال أعمال تطهير شبكة الصرف الصحى الرئيسية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة النظافة ورفع تراكمات القمامة بنطاق الحى.

وفي حى غرب المدينة، تم إيقاف أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص بشارع البصالى، ومصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلاً عن إيقاف أعمال بناء وتكسير شدة خشبية بمنطقة الشارع الجديد، بحضور نواب رئيس المدينة ومدير المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية.