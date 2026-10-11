محافظة أسوان: مديرية التموين تواصل حملاتها المكثفة لتشديد الرقابة على الأسواق

أعلنت محافظة أسوان أن مديرية التموين نفذت حملات رقابية على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الاستهلاكية اسفرت عن تحرير 66 محضرا تموينيا.

جاء ذلك حسب -بيان عن المحافظة اليوم/الأحد/- ضمن مواصلة المديرية جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الإستهلاكية، بهدف ضبط جودة الخبز المنتج، ومتابعة حركة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لمحاولات الغش والإحتكار ومنع خلق سوق سوداء للسلع الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع البيان أن مديرية التموين نفذت حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استهدفت المرور على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضبط المخالفات، ومتابعة جودة السلع والخبز المدعم، والتصدي لأى ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بمنظومة الدعم.

وأسفرت الحملات عن تحرير 66 محضراً تموينياً متنوعاً، بواقع 17 محضراً في مجال الأسواق، و49 محضراً فى مجال المخابز البلدية، شملت مخالفات متنوعة تم رصدها خلال أعمال التفتيش والمرور الميدانى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن إحكام الرقابة اليومية على الأنشطة التموينية، وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول السلع وإنتاج الخبز المدعم.

وأكدت محافظة أسوان أن تلك الحملات التموينية تأتى ضمن حرص المحافظة ومديرية التموين على متابعة المنظومة التموينية والأسواق بشكل يومى، بما يضمن صون حقوق المواطنين وتوفير السلع والخبز بالدقّة والجودة المطلوبة وتحقيق الاستقرار التمويني بكافة أنحاء المحافظة